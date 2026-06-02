Dara Bubamara govorila je o svom detinjstvu, privatnom životu i poslovnim dostignućima.

Pevačica je otvorila dušu i prisetila se odrastanja, ali i odnosa sa roditeljima.

"Otac je pio, majka nadoknađivala"

Dara nije krila da je njena pokojna majka Milica bila stub kuće i da je u jednom periodu preživljavala agoniju.

- Dok je otac pio, trošio bi sve pare koje bi morala da nadoknadi majka. Radila je trudna i čistila stanove koje sam kasnije ja kupila. Majka je bila stub kuće. Kao mlada i neobrazovana devojka uspela je da podigne celu porodicu - govorila je Dara na Hype televiziji.

Porodično nasilje

Pevačica je priznala i da je otac imao problema sa alkoholom.

- Otac je pre nego što sam se rodila pio i pravio probleme.To nisam osetila ja, osetio je moj rođeni brat Zoran. Sećam se da ga je tukao ukoliko bi zakasnio. Tukao je i nju zbog te zavisnosti od alkohola. Sa druge strane, mene nikada nije udario. Otac je nakon što sam se rodila prestao da pije, kupili su stan, kola i sve je krenulo na bolje - govorila je Bubamara za TV Hype.

"Svu bol sam pretvorila u snagu"

Dara je otkrila i na koji način se bori sa teškim situacijama.

- U mojim pesmama se čuje kakva mi je duša. Da toga nema, publika me ne bi volela. Kada mi se desi nešto loše, tog momenta se isplačem, poludim i pitam se zašto se to dešava kada nisam zaslužila, ali se brzo podignem. Svu svoju bol pretvorila sam u snagu. Moji prijatelji govore da sam tornado, a to sam nasledila od majke i oca. Nakon što sam izgubila majku i oca, ništa ne može da me slomi - dodala je pevačica.