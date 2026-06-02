"NE CVETAJU JOJ RUŽE, NIJE JOJ LAKO" Keba prokomentarisao Minu Kostić koja leži u Lazi, spomenuo i Kaspera (VIDEO)
Pevač Dragan Kojić Keba stigao je na snimanje Zvezda granda i prokomentarisao trenutnu situaciju u kojoj se nalazi Mina Kostić koja je završila u "Dr Lazi Lazareviću".
- Šta je problem? Vi stvarno mislite da postoji samo kardiologija, nefrologija. To je sasvim normalno ako joj je potrebna pomoć. Poverovaću da je to tako i želim joj da to pre ozdravi, ako je bolesna. Ja ne mislim da je to tako dramatično. Šta je problem ljudi ići na savetovanje da se pomogne, zato potoji medicina. Pretpostavljam da joj nije lako. Minu cenim. Znam je dok je bila nepoznata u Švajcarskoj kad je pevala. Ona je dobra osoba, suptilna, dobronamerna. Verovatno joj ne cvetaju ruže kako ona želi. Ja kažem i da kad ne procveta nešto, to znači da ti nije suđeno, jer dolazi neki momenat lepši, ja to tako gledam - rekao je Dragan Kojić Keba i prokomentarisao navode da se sve desilo zbog ljubavi.
- Ne znam, ne bih o tome, ja čoveka i ne poznajem, ali kakva je to ljubav, ako ne boli - dodao je.
Keba je komentarisao i nedavni koncert Tanje Savić u Zagrebu, gde je bio gost i gde su napravili opštu pometnju.
- Tanja Savić je kraljica, ja sam nju uvek podržavao od početka njene karijere kad se i takmičila u "Zvezdama Granda". Par puta sam bio i u žiriju, imao sam poverenja u nju. Dobro se sećam i Sale Popović kad je govorio za nju, kotira se među prve tri pevačice u regionu.