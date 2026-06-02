SANJA VUČIĆ POSTALA RAVNOPRAVAN ČLAN ŽIRIJA ZG: Dobila je svoju fotelju, sad ima odrešene ruke (VIDEO)
Sanja Vučić stigla je na snimanje Zvezda Granda, ali sad ima sasvim novu ulogu. Naime, kako je otkrila, dobila je svoju zvaničnu stolicu i postala je ravnopravni član žirija.
- Imam novosti. Dobila sam svoju stolicu, osmu. E sad, ne znam da li ću biti do sledeće godine, ali za danas sam tu. Sad sam zvanični član žirija. Uvek sam raspoložena za neke manje rasprave sa svima - otkrila je Sanja Vučić.
- Jako smo svi uzbuđeni jer je polufinalna emisija. Iskreno očekujem i nadam se da će moji kandidati ući u finale - rekla je pevačica.
Pevačica je odgovorila na pitanje našeg novinara da li joj se desilo nešto što je otpevala a da se ostvarili, kao sa pesmom Tee Tairović o Izraelu i Palestini.
- Meni se nikada nije desilo sa pesmama to, a sa Teom Tairović se to često dešava. Ona je veštica - našalila se Sanja, koja je priznala da voli astrologiju.
- Pratim i volim, ali ne korojim sudbinu na osnovu astrologije i numerologije.
Kako je prokomentarisala o Mini Kostić poslušajte u videu: