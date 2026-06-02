Sanja Vučić stigla je na snimanje Zvezda Granda, ali sad ima sasvim novu ulogu. Naime, kako je otkrila, dobila je svoju zvaničnu stolicu i postala je ravnopravni član žirija.

- Imam novosti. Dobila sam svoju stolicu, osmu. E sad, ne znam da li ću biti do sledeće godine, ali za danas sam tu. Sad sam zvanični član žirija. Uvek sam raspoložena za neke manje rasprave sa svima - otkrila je Sanja Vučić.

- Jako smo svi uzbuđeni jer je polufinalna emisija. Iskreno očekujem i nadam se da će moji kandidati ući u finale - rekla je pevačica.

Pevačica je odgovorila na pitanje našeg novinara da li joj se desilo nešto što je otpevala a da se ostvarili, kao sa pesmom Tee Tairović o Izraelu i Palestini.

- Meni se nikada nije desilo sa pesmama to, a sa Teom Tairović se to često dešava. Ona je veštica - našalila se Sanja, koja je priznala da voli astrologiju.

- Pratim i volim, ali ne korojim sudbinu na osnovu astrologije i numerologije.

