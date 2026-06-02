POVRATAK SEKSI SANDRE! Pevačica se na scenu vraća na velika vrata - Reči njene nove pesme će vas šokirati (VIDEO)
Sandra Valterović, poznatija kao Seksi Sandra, predstavila je novu numeru pod nazivom "Biftek", kojom se vraća na muzičku scenu u svom prepoznatljivom stilu. Reč je o pesmi modernog zvuka i vedre atmosfere, namenjenoj publici koja godinama prati njen rad.
Tekst za novu numeru napisala je Ivana Georgija Milošević, dok muziku potpisuje Miodrag Milenković. Autorski tandem kreirao je pesmu koja spaja savremeni izraz i ritam karakterističan za domaću zabavnu i folk-pop produkciju.
Seksi Sandra je publici poznata još od kraja prve decenije 21. veka, a širu popularnost stekla je kroz muzičku karijeru i nastupe u rijaliti programima. Tokom godina objavila je više singlova i izgradila prepoznatljiv imidž na domaćoj estradi.
Novom pesmom "Biftek", pevačica nastavlja svoj muzički put, donoseći publici još jednu numeru koja pretenduje da pronađe mesto na plejlistama ljubitelja domaće zabavne muzike. Očekuje se da će pesma privući pažnju kako njenih dugogodišnjih fanova, tako i nove publike.
Kako zvuči budući hit, poslušajte u nastavku:
Kurir.rs
Seksi Sandra: