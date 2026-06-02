"UVEK JE BILA NORMALNA DEVOJKA" Dara Bubamara ne može da veruje šta se desilo sa koleginicom: Samo nek nam Bog svima da zdravlja (VIDEO)
Dara Bubamara stigla je na snimanje Zvezda Granda i prokomentarisala o Mini Kostić koja se nalazi u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" i poželala joj brz oporavak.
- Tek kad sam sletela iz Frankfurta u Beograd sam čula to za Minu, jako mi je žao ako je to istina. Više ne znam, nekad i o meni izađe svašta, a da nema veze sa životom. Jako mi je žao, želim joj brz oporavak - rekla je Dara pa otkrila da li je nekada primetila neobične promene u Mininom ponašanju.
- Nikad, uvek je bila normalna devojka. Nadam se da je to malo preduvano - istakla je Bubamara.
Na pitanje da li je sve to možda zbog Kaspera, kako se šuška i piše po medijima.
- Samo nek nam Bog svima da zdravlja. Svima nama, celoj naciji. Ne znam njihov život ni ništa, u svakom slučaju jako mi je žao i želim joj brz oporavak - poželila joj je Dara.
Mina pokazivala znake agresije
Podsetimo, Kako je Kurir saznao i prvi pisao, pevačica Mina Kostić primljena je u nedelju u psihijatrisku bolnicu "Laza Lazarević". Pevačica je došla u pratnji policije i sve vreme je ispoljavala znakove agresivnog ponašanja.
Njen verenik Kasper je nakon dva dana od vesti da Mina nije dobro, stigao u Beograd, kada je na aerodromu uhvaćen vidno zabrinut i ćutljiv. Pevačica je konstantno pod nadzorom lekara koji daju sve od sebe da se što pre oporavi.
Sloba Vasić proveo nedelju dana u "Lazi"
Podsetimo, pevač Sloba Vasić je proveo nedelju dana u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević". On je, naime, prvo skinut sa međunarodnog leta, a potom ga je i obezbeđenje aerodroma izbacilo jer je pravio probleme u alkoholisanom stanju. Potom je odveden u Urgentni centar, pa u VMA, odakle je prebačen u Lazu Lazarević. Pevač je zbog mešanja alkohola sa tabletama zadržan u bolnici.
- Tog trenutka je "Laza Lazarević" bolnica bila jedina dežurna. Da je druga ustanova bila dežurna, otišao bih tamo. Ništa strašno. Desilo se šta se desilo, ne želim da se vraćam na to. Imao sam neprijatnost i nisam mogao da uđem na let. Svakom čoveku može da se desi tako nešto, sve je za ljude. Nije ništa strašno, uglavnom. Kao što sam i pre neki dan rekao medijima, ja sam običan čovek kao i svi ostali i u skladu u tim se i ponašam - govorio je Sloba nedavno.