Dara Bubamara stigla je na snimanje Zvezda Granda i prokomentarisala o Mini Kostić koja se nalazi u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" i poželala joj brz oporavak.

- Tek kad sam sletela iz Frankfurta u Beograd sam čula to za Minu, jako mi je žao ako je to istina. Više ne znam, nekad i o meni izađe svašta, a da nema veze sa životom. Jako mi je žao, želim joj brz oporavak - rekla je Dara pa otkrila da li je nekada primetila neobične promene u Mininom ponašanju.

- Nikad, uvek je bila normalna devojka. Nadam se da je to malo preduvano - istakla je Bubamara.

Na pitanje da li je sve to možda zbog Kaspera, kako se šuška i piše po medijima.

- Samo nek nam Bog svima da zdravlja. Svima nama, celoj naciji. Ne znam njihov život ni ništa, u svakom slučaju jako mi je žao i želim joj brz oporavak - poželila joj je Dara.

Daru Bubamaru je brat dovezao na snimanje ZG Izvor: Kurir/S.Z.

Mina pokazivala znake agresije

Podsetimo, Kako je Kurir saznao i prvi pisao, pevačica Mina Kostić primljena je u nedelju u psihijatrisku bolnicu "Laza Lazarević". Pevačica je došla u pratnji policije i sve vreme je ispoljavala znakove agresivnog ponašanja.

Njen verenik Kasper je nakon dva dana od vesti da Mina nije dobro, stigao u Beograd, kada je na aerodromu uhvaćen vidno zabrinut i ćutljiv. Pevačica je konstantno pod nadzorom lekara koji daju sve od sebe da se što pre oporavi.

Sloba Vasić proveo nedelju dana u "Lazi"

Podsetimo, pevač Sloba Vasić je proveo nedelju dana u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević". On je, naime, prvo skinut sa međunarodnog leta, a potom ga je i obezbeđenje aerodroma izbacilo jer je pravio probleme u alkoholisanom stanju. Potom je odveden u Urgentni centar, pa u VMA, odakle je prebačen u Lazu Lazarević. Pevač je zbog mešanja alkohola sa tabletama zadržan u bolnici.

