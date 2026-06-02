Milan Mitrović pojavio se na snimanju nove emisije muzičkog talmičenja "Zvezde Granda" i progovorio o aktuelnim dešavanjima.

Voditelj se osvrnuo i na vest da je Mina Kostić od nedelje u bolnici "Laza Lazarević, te joj je javno pružio podršku.

"Nadam se da će brzo da se oporavi"

- Minu jako dugo poznajem i volim, jako sam iznenađen svega što se dešava mojim kolegama. Žao mi je zaista zbog čega god da je tamo, želim joj svu ljubav i podršku. Nadam se da će što pre biti dobro i da će da se oporavi - izjavio je Milan.

Milan Mitrović: Žao mi je Mine, ovaj posao koji mi radimo nije normalan

"Naš posao nije normalan"

Slava, popularnost, novac i još mnogo toga čini jedan estradni život, a Mitrović je prokomentarisao posao pevača i priznao šta je okidač za narušavanje psihičkog zdravlja.

- Mislim da nije "kriva" za to samo popularnost. Mislim da je to mnogo kompleksnije. Naš posao je zaista stresan. Putujete, ne spavate, ima tu i neprijatnih situacija, mada ja ne volim mnogo da pričam o tome. Kada mnogo radite i putujete, sa druge strane porodica očekuje da ste prisutni, da ste tu. Treba vam snage da se sve to podnese. Svi znamo da ovaj posao kojim se mi bavimo nije normalan. Naš je posao da zabavimo i tužne i srećne i nesrećne, sve to mnogo utiče. Dajemo maksimum da bi posao bio na visini zadatka i da bi ponovo bili traženi. Ima tu mnogo stresa, neko može lakše da podnese, neko ne - pričao je Milan.

"Mina se bori sa teškim oblikom depresije"

Glavna vest u domaćim medijima prethodnog vikenda bilo je naše saznanje da je Mina Kostić hitno hospitalizovana u psihijatrijskoj klinici "Dr Laza Lazarević".

Pevačica je u bolnicu došla u pratnji policije i sve vreme je ispoljavala znakove agresivnog ponašanja. Smeštena je na odeljenje intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.

Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora bliskog pevačici, Mina se u poslednje vreme bori s teškim oblikom depresije. Razlozi koji su doveli do ovog stanja su privatne i poslovne prirode.

- Nažalost, Mina u poslednje vreme nije uopšte dobro. Bori se s teškim oblikom depresije, a to je pre svega što više ne može da podnese razdvojenost od Kaspera. Iako je mislila da će ta veza s njim sjajno funkcionisati na daljinu, njoj to sve teže i teže pada. Ona smatra da se on udaljio od nje otkad se vratio u Ameriku. Zbog svega toga je pala u očaj. Potpuno se promenila i povukla u sebe. Teško joj pada i to što više nema posla i retko kad nastupa, a mislila je da će joj posao procvetati otkad je angažovala Kaspera za svog menadžera. Pored toga, ima veliki strah i od lekara jer se plaši da će joj saopštiti da umire.

Zato je više puta i odlazila iz bolnice i odbijala hospitalizaciju. Nije joj lako nimalo. Kasper je odmah nakon što su mu javili da je Mina smeštena na kliniku krenuo za Srbiju. I njega je potreslo sve ovo što se dešava, ali zasad ne može da uradi ništa dok je ona na intenzivnoj nezi. On će biti tu uz nju dok se potpuno ne oporavi - ispričao nam je sagovornik.

Sloba Vasić proveo nedelju dana u "Lazi"

Podsetimo, pevač Sloba Vasić je proveo nedelju dana u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević". On je, naime, prvo skinut sa međunarodnog leta, a potom ga je i obezbeđenje aerodroma izbacilo jer je pravio probleme u alkoholisanom stanju. Potom je odveden u Urgentni centar, pa u VMA, odakle je prebačen u Lazu Lazarević. Pevač je zbog mešanja alkohola sa tabletama zadržan u bolnici.

- Tog trenutka je "Laza Lazarević" bolnica bila jedina dežurna. Da je druga ustanova bila dežurna, otišao bih tamo. Ništa strašno. Desilo se šta se desilo, ne želim da se vraćam na to. Imao sam neprijatnost i nisam mogao da uđem na let. Svakom čoveku može da se desi tako nešto, sve je za ljude. Nije ništa strašno, uglavnom. Kao što sam i pre neki dan rekao medijima, ja sam običan čovek kao i svi ostali i u skladu u tim se i ponašam - govorio je Sloba nedavno.