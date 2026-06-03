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Mina Kostić je hospitalizovana u nedelju u psihijatrijsku ustanovu "Dr Laza Lazarević" u pratnji policije zbog agresivnog ponašanja. Najnovije vesti o njenom zdravstvenom stanju, ali i događajima koji su prethodili njenom lečenju, iz dana u dan, pune novinske stupce.

Iako se u pojedinim medijima pojavila informacija da će pevačica ostati na lečenju 30 dana, kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, ona će na intenzivnoj nezi, gde se trenutno nalazi, biti do danas, kad će biti odlučeno koliko će dugo biti zadržana na lečenju.

Čeka se odluka

Prema priči izvora bliskog pevačici, ona se u bolnici u razgovoru s drugim pacijentima tokom prijema totalno slomila, pa im je ispričala i svoju tešku životnu priču koja ju je dovela do toga da završi u psihijatrijskoj ustanovi.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić hospitalizovana u "Lazi" Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Ilija Ilić

- Mina je potpuno slomljena. Drugim pacijentima se požalila da joj se ovo sve dešava jer ima mnogo problema kod kuće i s Kasperom, koji živi daleko od nje, a u koga je jako zaljubljena. Ona im je priznala i da se pre pet godina jedva izvukla iz poroka narkomanije i da je zbog toga razgovarala i s psihijatrima. Rekla je da je koristila kokain. Stalno je ponavljala da je zla, što je zvučalo sablasno i izazivalo je jezu svima oko nje - priča izvor, pa nastavlja:

- Ona trenutno jako loše izgleda, bukvalno je kao senka stare Mine. Deluje veoma umorno i iscrpljeno, kao da nije spavala danima. Ima i česte psihotične epizode. Sve je to baš tužno. Ne zna se još da li će biti zadržana mesec dana na lečenju, to će tek odlučiti. Trenutno je još na intenzivnoj nezi. Ono što je sigurno jeste da joj predstoji dug i težak oporavak - zaključio je naš sagovornik.

Podsetimo, kako smo već pisali, Mina se u poslednje vreme bori s teškim oblikom depresije. Razlozi koji su doveli do ovog stanja su privatne i poslovne prirode.

1/6 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Instagram, screenshot pink tv

- Nažalost, Mina u poslednje vreme nije uopšte dobro. Bori se s teškim oblikom depresije, a to je pre svega što više ne može da podnese razdvojenost od Kaspera. Iako je mislila da će ta veza s njim sjajno funkcionisati na daljinu, njoj to sve teže i teže pada. Ona smatra da se on udaljio od nje otkad se vratio u Ameriku. Zbog svega toga je pala u očaj. Potpuno se promenila i povukla u sebe. Teško joj pada i to što više nema posla i retko kad nastupa, a mislila je da će joj posao procvetati otkad je angažovala verenika za svog menadžera. Pored toga, ima veliki strah i od lekara jer se plaši da će joj saopštiti da umire. Zato je više puta i odlazila iz bolnice i odbijala hospitalizaciju. Nije joj lako nimalo - ispričao nam je sagovornik.

Nije bila srećna

Tragom te priče, naša ekipa posetila je kraj grada u kome pevačica godinama živi. Tamo su nam njene komšije ispričale da su šokirane vešću o Mininoj hospitalizaciji, ali da ih ništa ne čudi, jer su primetili da se Kostićeva u poslednje vreme čudno ponaša i da se vidi da nije srećna.

Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić

Kurir.rs

Mina i Kasper: