„Novac nije važan kada radite ono što volite“, rečenica je koju često izgovaraju popularni influenseri.

Ipak, finansijski izveštaji pokazuju da novac nije baš tako nevažan, a naročito kada se meri u milionima.

Domaći mediji su analizirali poslovne rezultate kompanija i preduzetničkih radnji povezanih sa domaćim influenserima. Ovi rezultati objavljeni su na sajtu Agencije za privredne registre. Analiza podataka pokazuje koliko su infleunseri zaradili tokom 2025. i ko je uspeo da napravi posao vredan više miliona dinara.

Ovo je lista od 10 firmi i preduzetničkih radnji prema neto dobiti, a čiji su vlasnici influenseri.

Dunja Jovanić

Tridesetšestogodišnja Dunja Jovanić je do nedavno na svoje ime imala dve preduzetničke radnje i jednu firmu.

Jedna od tih preduzetničkih radnji, Fashion Bebe, registrovana je pod šifrom delatnosti Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem. Ova radnja obrisana je iz registra u aprilu prošle godine.

Preduzetnička radnja, Stara Bebe, koja je i dalje aktivna, upisana je u registar u julu prošle godine, pod istom šifrom delatnosti. Za ovu preduzetničku radnju nisu javno dostupni poslovni rezultati. Reč je o privrednom subjektu koji nije obveznik predaje finansijskih izveštaja.

Za razliku od preduzetničke radnje Stara Bebe, za firmu Nova Bebe dostupni su finansijski izveštaji. Iz ovih izveštaja se može videti da je kompanija u 2025. ostvarila ukupne prihode od 308,5 miliona dinara (2,6 miliona evra). Neto dobit za tu godinu iznosila je 41,3 miliona dinara (353.000 evra). Ova firma otvorena je u februaru 2020. godine, pod šifrom delatnosti Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda.

Podsetimo, influenserka je pod pseudonimom „imafashionbabe“ prvenstveno otvorila blog posvećen modi i ženskoj lepoti. Kako je njena publika rasla, 2021. pokreće liniju odeće, počevši od pidžama i košulja, a potom i sportskih i kupaćih kostima, kao i donjeg veša.

Strahinja i Marija Ćalović

Tridesetšestogodišnji Strahinja Ćalović, vlasnik je preduzetničke radnje Organic Media, osnovane u novembru 2015. godine. Radnja je prvobitno bila registrovana pod šifrom delatnosti Računarsko programiranje. Nakon 10 godina, promenjena je u Delatnosti reklamnih agencija.

Prema javno dostupnim finansijskim izveštajima, Organic Media je u 2025. ostvarila ukupne prihode od 32,8 miliona dinara, uz neto dobit od skoro 17,8 miliona (152.000 evra). Osim vlasništva nad ovom preduzetničkom radnjom, Ćalović je do juna 2025. bio suvlasnik (25%) firme TT Technologies iz koje se povukao.

Njegova supruga Marija Ćalović takođe ima registrovanu preduzetničku radnju Aktiv Plus Medija. Kao i u slučaju radnje njenog supruga, i ovaj biznis je prvobitno bio registrovan pod šifrom delatnosti Računarsko programiranje, da bi, takođe u februaru 2025. godine, prešla u Delatnosti reklamnih agencija.

Tokom 2025. godine, njena firma je ostvarila ukupne prihode od 12,3 miliona dinara. Neto dobit je te godine iznosila osam miliona dinara (68.000 evra).

Posmatrano zajedno, ove dve preduzetničke radnje ostvarile su neto dobit od približno 25,8 miliona dinara tokom 2025. godine ili nešto više od 220.000 evra.

Ena Čubrilo (Ena Luna)

Ena Čubrilo, poznatija pod imenom Ena Luna, na svoje ime ima registrovanu preduzetničku radnju Ena Luna 2020, osnovanu u martu 2020. godine. Šifra delatnosti pod kojom je radnja upisana jeste Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem. I u ovom slučaju nisu javno dostupni poslovni rezultati, budući da se radi o preduzetniku koji nije obveznik predaje finansijskih izveštaja.

Pored toga, Čubrilo je vlasnica firme Luene. Ova firma osnovana je u martu 2023. godine, pod šifrom delatnosti Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta.

U APR-u dostupni su finansijski izveštaji, iz kojih se može videti da je tokom 2025. ostvarila ukupne prihode od 51,9 miliona dinara, dok je net dobit iznosila 15,4 miliona (131.000 evra).

Podsetimo, Ena Luna pod brendom Luene prodaje naočare za sunce.

Lea Stanković

Lea Stanković na svoje ime ima preduzetničku radnju Coco And Friends Digital Marketing, osnovanu u novembru 2020. godine. Kao pretežna delatnost upisana je Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa.

Prema finansijskim izveštajima, ova preduzetnička radnja je tokom 2025. ostvarila ukupne prihode od 36,1 milion dinara. S druge strane, ukupna dobit bila 15,1 milion dinara.

Milivoje Mića Ašćerić

Milivoje Ašćerić, na društvenim mrežama poznatiji kao Mića, ima preduzetničku radnju MM & Friends osnovanu u julu 2022.

Prema poslovnim rezultatima ove radnje, vidi se da je tokom 2025, godine ostvarila ukupne prihode od 19,1 milion dinara, dok je neto dobit bila 11,5 miliona.

Vlasnik je postao poznat zahvaljujući sadržaju koji je objavljivao na društvenoj mreži TikTok. Kanije, svoju prisutnost na internetu je proširio i na druge društvene mreže.

Ana Lazarević

Jutjuberka Ana Lazarević vlasnica je preduzetničke radnje Anna, osnovane 2021. godine, čija je pretežna Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću.

Prema dostupnim podacima na Agenciji za privredne registre, 2025. godine preduzetnička radnja je ostvarila ukupne prihode od 10,1 milion, dok je neto dobit iznosila devet miliona dinara.

Nikola Gajić

Nikola Gajić, poznatiji pod pseudonimom @neuspehjokeru, prvo je otvorio preduzetničku radnju Joker Media (Nikola Gajić PR izvođačka umetnost Joker Media Beograd – Čukarica), koja je upisana u registar u martu 2021. godine, pod šifrom delatnosti Izvođačka umetnost.

Ova radnja obrisana je u martu 2025. godine, da bi kasnije bila otvorena nova, sa istim nazivom Joker Media (Nikola Gajić PR delatnost reklamnih agencija Joker Media Beograd), ali ovoga puta sa Delatnošću reklamnih agencija.

Prema finansijskim izveštajima, nova radnja je u 2025. ostvarila ukupne prihode od 21,4 miliona, dok je neto dobit iznosila 7,5 miliona dinara.

Anastasija Đurić

Influenserka Anastasija Đurić bila je vlasnica firme Innotech Solutions, osnovane u decembru 2015. godine, koja je tada registrovana za Delatnost istraživanja i razvoja u oblasti prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka.

Firma je obrisana iz registra u novembru 2021. godine, nakon što je ušla u proces prinudne likvidacije, između ostalog, zbog nepodnošenja finansijskih izveštaja za 2017. i 2018. godinu. Važno je napomenuti da je Đurić vlasništvo nad ovom firmom imala do maja 2018, nakon čega je preuzima Privredno društvo Ruža vetrova d.o.o.

U nastavku poslovanja, Anastasija osniva firmu Andromeda Real Estate Development u martu 2020. godine. Ona je registrovana za Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.

Prema dostupnim finansijskim izveštajima, ova firma je ostvarila ukupne prihode od 15,7 miliona, dok je neto dobit za 2025. godinu bila 5,9 miliona dinara.

Osim ove, Đurić je vlasnica i firme Dominoshops Group, osnovane u decembru 2015. godine, koja se bavi Ostalom trgovinom na malo u nespecijalizovanim prodavnicama. Ova firma je ostvarila ukupne prihode od 16,4 miliona, dok je neto dobit bila 159.000 dinara.

Posmatrano zajedno, ove dve aktivne firme ostvarile su ukupnu neto dobit od približno šest miliona dinara, pri čemu većina profita dolazi iz poslovanja firme na tržištu nekretnina.

Dejan Dražić – Deks Rok

Dejan Dražić, poznatiji kao Deks Rok, na svoje ime ima registrovanu jednu preduzetničku radnju i jednu firmu.

Preduzetnička radnja, Spaceweb, osnovana je u julu 2019. godine, pod šifrom delatnosti Veb portali. Za ovu radnju nisu javno dostupni poslovni rezultati, budući da se radi o preduzetniku koji nije obveznik predaje finansijskih izveštaja.

Firma Spaceship d.o.o. koja se takođe vodi na njegovo ime, osnovana je u septembru 2020. godine pod šifrom Delatnosti reklamnih agencija. U okviru iste kompanije posluje i ogranak Rockfam Shop, registrovan za Trgovinu na malo posredstvom pošte ili preko interneta.

Prema javno dostupnim finansijskim izveštajima, Spaceship d.o.o. je tokom 2025. ostvario ukupne prihode od 621,4 miliona dinara, što ga svrstava među kompanije sa najvećim prihodima među domaćim influenserima. Istovremeno, neto dobit iznosila je 2,2 miliona dinara.

Kako je Forbes Srbija ranije pisao, Dražić je kroz ovu kompaniju razvio širok spektar poslovnih aktivnosti koje prevazilaze klasične marketinške saradnje na društvenim mrežama. Pored prodaje brendirane garderobe i promotivnih proizvoda poput majica, šolja i rančeva, kompanija se bavi i prodajom prehrambenih proizvoda i napitaka.

U debelom minusu, prema ovoj analizi, odnosno čak 6 miliona dinara je influenskerka Anja Bla.

