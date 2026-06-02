Nakon što mu je sestra hospitalizovana u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević", brat pevačice Mine Kostić se oglasio i otkrio nove detalje.

Tim povodom, otkrio je i da je Minin Kasper, odnosno Mane Ćuruvija, danas bio u poseti pevačici.

Boba sa anskioznošću

Milan, Kostićkin brat, objasnio je za Blic da se ona bori sa anksioznošću, kao i da je to razlog hospitalizacije.

- Od srede do nedelje sam bio sa njom. Rešili su da je zadrže zbog anksioznosti. Sve se to nakupljalo godinama, tuđi problemi su razlog. Kasper je danas posetio - istakao je Milan.

Kasper hitno došao u Beograd

Podsetimo, Mane Ćuruvija Kasper, verenik folk pevačice Mine Kostić, sleteo je juče na beogradski aerodrom. On je hitno došao iz Amerike, gde živi, nakon što je kao bomba odjeknula vest da je pevačica hospitalizovana u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Prema saznanjima, Kasper nije časio časa kada je saznao za situaciju u kojoj se Mina nalazi. Odmah je organizovao put iz Amerike i kupio prvu dostupnu kartu za Srbiju, kako bi što pre bio uz svoju partnerku i pružio joj podršku u teškim trenucima. Njegov dolazak na beogradski aerodrom privukao je pažnju prisutnih, dok javnost i dalje sa velikim interesovanjem prati razvoj cele situacije.

Niz udaraca pre hospitalizacije

Podsetimo, iako je pevačica pred kamerama uvek pokušavala da zadrži osmeh, u njenom životu su se mesecima unazad nizali ozbiljni problemi, uključujući i nedavnu dramu sa bivšim mužem.

Pre nego što je hospitalizovana, Mina je šokirala javnost kada se pojavio snimak na kojem je potpuno odsekla svoju kosu. Takođe, u javnost su nedavno procurele informacije iz njenog zdravstvenog kartona u kojima se navodi da pevačica boluje od neizlečive bolesti, odnosno ulceroznog kolitisa.

"Imala sam 40 kila..."

Inače, pevačica je tokom prošle godine tvrdila da nikada nije bila usvojena, ali i da joj je pomajka Duda, koja je preminula, radila crnu magiju.

- Bilo mi je mnogo teško, mislila sam da ću umreti. Dudi sam rekla: "Hoćeš da me sahraniš živu?". Imala sam 40 kila, bila sam jako bolesna i fizički i psihički - pričala je Mina.

- Pre 16 godina dobila sam ulcerozni kolitis, to je zapaljenje debelog creva. Nije me sramota da pričam o tome. Nisam uopšte mogla da dojim dete - priznala je ranije Mina za Skandal, a potom nastavila.

- Takva sam išla da radim, Duda ništa nije preduzela u tom trenutku. Sam Bog mi je pomogao. Nema tu šta, jednostavno, iskoristili su me i to je to. Vračala mi je da mi bude loše i zdravstveno i finansijski i u ljubavi - zaključila je tada pevačica.

