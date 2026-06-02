U toku neformalnog razgovora u rijalitiju "Elita 9", zadrugari Maja Marinković, Asmin Durdžić, Anita Stanojlović i Luka Vujović pokrenuli su niz zanimljivih, ali i šokantnih tema. Tokom opuštenog ćaskanja, dotakli su se planova za estetske korekcije, komičnih situacija oko Neriovog ulaska u rijaliti, dok je Luka iskoristio priliku da se pohvali svojim nelegalnim radnjama u inostranstvu.

Razgovor je počeo komentarima na račun fizičkog izgleda, pri čemu je Maja Marinković detaljno analizirala Asmina i predložila mu niz estetskih zahvata.

- Što si nešto lep sad. Možda ti tek sad da crna boja izbija. Ti si fazon šminker. Ja bih tebi fasete stavila i malo botoksa, napunila bih ti malo bradicu, pola kubika - izjavila je Maja Asminu.

Maja Marinković i Milan Milošević Foto: Printscreen

Ova tema je podstakla i Luku Vujovića da podeli svoje planove za ulepšavanje, ističući da planira da zatraži savet od novog učesnika:

- Ja sam rekao da ću gornju usnu da uradim pola kubika. Pitaću Neria za mišljenje”, rekao je Luka.

Asmin ismejao Anelinog sestrića

Učesnici su se zatim osvrnuli na nedavni Neriov ulazak u "Elitu 9", koji je, sudeći po njihovim reakcijama, prošao prilično nespretno i komično.

Asmin je prepričao situaciju koja mu je bila najzanimljivija:

- Meni je najjače bilo kad je Nerio ušao i pričao kako je upoznao Sitinu decu. Ulazi Nerio, ovaj viče: 'Evo ti ga Uroše dečko'. Ovaj viče: 'Luka gde si ti', a ovaj ga ne prepoznaje”, rekao je Asmin, dok je Anita dodala: „Ni Aneli mu se nije javila.

Luka je potvrdio da uopšte nije shvatio o kome je reč:

- Ja ga nisam prepoznao. Ulazi i kaže: 'Luka, ne sećaš me se'”, priznao je Luka, na šta se Asmin nadovezao rečima da je, videvši Neria, „mislio da će svi ući”.

Šok priznanje Luke Vujovića o prošlosti

Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Na samom kraju, razgovor je dobio potpuno neočekivan obrt kada je tema prešla na Lukinu prošlost u inostranstvu. On se tom prilikom pred ostalim cimerima otvoreno pohvalio svojim delima iz prošlosti.

