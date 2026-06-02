Slušaj vest

Pevač Bojan Tomović oduvek je otvoreno govorio o svojim psihičkim problemima.

Nakon vesti da je njegova koleginica Mina Kostić završila na lečenju u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević, Tomović se oglasio na društvenim mrežama.

1/6 Vidi galeriju Bojan Tomović ne prestaje da intrigira Foto: Kurir Televizija, Screenshot, Printscreen

Na svom Instagram profilu uputio je kratku, ali jasnu poruku podrške:

„Podrška svima koji se bore i stop diskriminaciji“, poručio je Bojan.

Niz udaraca pre hospitalizacije

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić hospitalizovana u "Lazi" Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Ilija Ilić

Podsetimo, iako je pevačica pred kamerama uvek pokušavala da zadrži osmeh, u njenom životu su se mesecima unazad nizali ozbiljni problemi, uključujući i nedavnu dramu sa bivšim mužem.

Pre nego što je hospitalizovana, Mina je šokirala javnost kada se pojavio snimak na kojem je potpuno odsekla svoju kosu. Takođe, u javnost su nedavno procurele informacije iz njenog zdravstvenog kartona u kojima se navodi da pevačica boluje od neizlečive bolesti, odnosno ulceroznog kolitisa.

"Imala sam 40 kila..."

Inače, pevačica je tokom prošle godine tvrdila da nikada nije bila usvojena, ali i da joj je pomajka Duda, koja je preminula, radila crnu magiju.

- Bilo mi je mnogo teško, mislila sam da ću umreti. Dudi sam rekla: "Hoćeš da me sahraniš živu?". Imala sam 40 kila, bila sam jako bolesna i fizički i psihički - pričala je Mina.

- Pre 16 godina dobila sam ulcerozni kolitis, to je zapaljenje debelog creva. Nije me sramota da pričam o tome. Nisam uopšte mogla da dojim dete - priznala je ranije Mina za Skandal, a potom nastavila.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić puca od sreće Foto: Printscreen, Instagram

- Takva sam išla da radim, Duda ništa nije preduzela u tom trenutku. Sam Bog mi je pomogao. Nema tu šta, jednostavno, iskoristili su me i to je to. Vračala mi je da mi bude loše i zdravstveno i finansijski i u ljubavi - zaključila je tada pevačica.

Kasper hitno došao u Beograd

U međuvremenu, Mane Ćuruvija Kasper sleteo je juče ujutru u Srbiju, nedugo nakon što je kao bomba odjeknula vest da je pevačica hospitalizovana u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

On je na beogradski aerodrom stigao letom iz Ciriha tačno u 8.30ru. U prestonicu Srbije stigao je iz Sjedinjenih Američkih Država s presedanjem u Švajcarskoj, a odmah po sletanju žurno se uputio ka izlazu i napustio aerodrom bez ikakvog zadržavanja. Oni koji su ga primetili na aerodromu navode da je po njegovom izrazu lica bilo jasno da je veoma zabrinut. On je kasnije, tokom dana, otišao i do bolnice kako bi se raspitao za Minino zdravstveno stanje.

Inače, Kasper od prvog trenutka kad je vest o pevačicinoj hospitalizaciji dospela u medije nije davao nikakve izjave, niti se javno oglašavao na mrežama.