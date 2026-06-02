Milica Jokić objavila je novu pesmu „Noć za brodolom”, a već nakon prvih reakcija jasno je da je publici poklonila numeru koja gađa pravo u srce. Snažan tekst, upečatljiv refren i Miličino elegantno izdanje u spotu pokrenuli su komentare da je pred njom pravi hit.

Stih „Koliko dobrih godina sam prolila” posebno se izdvojio kao jedan od najemotivnijih momenata pesme. Nije ni čudo što su se mnogi zapitali da li se iza ovih stihova krije stvarna priča. Da li je Milica nekome posvetila „Noć za brodolom”, da li peva iz ličnog iskustva ili je samo uspela da prenese emociju u kojoj će se mnogi pronaći?

Pesma zvuči kao ispovest žene koja je prošla kroz ljubavnu buru, ali iz nje izašla jača, dostojanstvena i spremna da emociju pretvori u muziku. Ipak, pevačica kaže da pesma nije nikome posebno posvećena, ali priznaje da je toliko emotivna da je i nju dirnula

tokom snimanja, kao i da je već tada mogla da zamisli koliko će se devojaka pronaći u ovim stihovima.

Još jedan hit proverenog autorskog tima

Iza pesme stoji proverena autorska kombinacija — tekst potpisuje Dragan Brajović Braja, muziku Mlađan Dinkić, dok je za aranžman bio zadužen Saša Milošević Mare.

Ova imena su dobro poznata na domaćoj muzičkoj sceni, a zajedno su potpisali mega hitove kao što su „Tugo moja” od Dženana Lončarevića i „Sto svirača” od Saše Matića. Posebnu pažnju privukao je i spot, u kojem se Milica pojavljuje u elegantnom izdanju i sa novim imidžom.

Plava kosa, glamurozan stajling i filmska atmosfera dodatno su naglasili emociju pesme i pokazali pevačicu u svetlu u kakvom je publika do sada nije često viđala. Milica nije krila uzbuđenje zbog novog projekta, poručivši da je u svaki kadar stalo mnogo rada, emocija i ljubavi. A ako je suditi po prvim reakcijama, taj trud publika je odmah

prepoznala.

Milica Jokić je odlučila da iznenadi publiku i pokaže potpuno drugačije izdanje, a sudeći po reakcijama, u tome je i uspela.

„Noć za brodolom” već sada se izdvaja kao pesma koja će se citirati i uz koju će se lomiti čaše, ali i pesma koja će napraviti pravu prekretnicu u karijeri Milice Jokić.

