Kasper progovorio

Nakon brojnih spekulacija koje su se pojavile u javnosti, Kasper je putem Instagrama odlučio da iznese svoje viđenje situacije i zamoli za razumevanje i poštovanje privatnosti.

Mane Ćuruvija Kasper, partner Mine Kostić, oglasio se prvi put nakon što je pevačica smeštena u psihijatrijsku ustanovu.

– Pošto se plasiraju razne neistine, dužan sam da vas obavestim o pravoj i jedinoj istini. Mina je godinama unazad nosila teret brojnih nepravdi potpuno sama, što je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Ono što joj se sada dogodilo ostaje iza nje – započeo je on.

Istakao je da se svako može suočiti sa teškim životnim okolnostima i da današnje vreme nosi mnogo stresa i pritisaka.

– Bio sam veoma zabrinut zbog svega što se dogodilo. Da sam verovao svemu što je napisano, ni sam ne bih uspeo da izdržim. Danas smo se videli i mogu da kažem da sam miran, jer je moja Mina dobro i situacija nije ni približno onakva kakvom je predstavljena u medijima – poručio je Kasper.

On je naglasio da je Mina tokom karijere uvek otvoreno govorila o svom životu, ali da je ova situacija isključivo stvar nje i njene porodice.

– Od mene ne očekujte dodatne izjave. Za medije sam sada samo slika bez tona. Mina je moj ton. Kada uskoro budemo zajedno, tada ćete imati i sliku i ton – napisao je na Instragramu.

Na kraju je uputio apel javnosti da poštuju privatnost Mine Kostić, njene porodice i najbližih, ističući da će sve u vezi sa ovom situacijom ostati njihova privatna stvar.

Niz udaraca pre hospitalizacije

Podsetimo, iako je pevačica pred kamerama uvek pokušavala da zadrži osmeh, u njenom životu su se mesecima unazad nizali ozbiljni problemi, uključujući i nedavnu dramu sa bivšim mužem.

Pre nego što je hospitalizovana, Mina je šokirala javnost kada se pojavio snimak na kojem je potpuno odsekla svoju kosu. Takođe, u javnost su nedavno procurele informacije iz njenog zdravstvenog kartona u kojima se navodi da pevačica boluje od neizlečive bolesti, odnosno ulceroznog kolitisa.

"Imala sam 40 kila..."

Inače, pevačica je tokom prošle godine tvrdila da nikada nije bila usvojena, ali i da joj je pomajka Duda, koja je preminula, radila crnu magiju.

- Bilo mi je mnogo teško, mislila sam da ću umreti. Dudi sam rekla: "Hoćeš da me sahraniš živu?". Imala sam 40 kila, bila sam jako bolesna i fizički i psihički - pričala je Mina.

- Pre 16 godina dobila sam ulcerozni kolitis, to je zapaljenje debelog creva. Nije me sramota da pričam o tome. Nisam uopšte mogla da dojim dete - priznala je ranije Mina za Skandal, a potom nastavila.

- Takva sam išla da radim, Duda ništa nije preduzela u tom trenutku. Sam Bog mi je pomogao. Nema tu šta, jednostavno, iskoristili su me i to je to. Vračala mi je da mi bude loše i zdravstveno i finansijski i u ljubavi - zaključila je tada pevačica.