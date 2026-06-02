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Pevačica Goga Gačić je nakon razvoda otpočela novo poglavlje života, a o preljubi koju je počinio bivši muž Marko Gačić, domaća javnost je neprestano brujala.

Oni su na svoju ljubav stavili tačku nakon osam godina braka iz kog imaju i dvoje dece.

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram, Kurir

- To je stalno to neko pitanje, jesam ja slobodna emotivno, što se tiče partnera i to, ali ja nikad ne mogu da budem devojka i da budem slobodna, imam dvoje dece. Imam toliko obaveza dnevno da niti imam tu slobodu, niti imam vremena, niti razmišljam sad na tu stranu, nego deca, škola, još uvek nije gotova školica, to se radi, evo, sad je mala imala folklor, igrala je koncert, mama ponosna, rekreativne nastave, konstantno se tu nešto dešava, tako da ja nikad ne mogu da budem slobodna i hvala Bogu što imam dvoje žive, zdrave i preslatke dece - počela je Goga svoju priču u razgovoru za Blic.

"Ne razmišljam da se preselim"

Pevačica je potvrdila priče koje su već kružile domaćom javnošću, a to je da je ona ostala u porodičnoj kući sa Markovim roditeljima, dok je on iznajmio stan sa ljubavnicom.

Ovo je Marko sa novom partnerkom:

1/7 Vidi galeriju U javnosti kruže glasine da je Saška trudna, ali Marko još nije potvrdio ni demantovao te navode. Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

- Tako je, mi smo u stanu gde smo i živeli. Markovi roditelji su uvek tu za nas, stvarno. Ja ne razmišljam da se preselim, ja tražim, ja uporno tražim, ali nekretnina nije nešto što može da se nađe od danas do sutra, pogotovo ne ja sa dvoje dece, to mora da bude nešto potaman, da sve bude kako treba, i da prvenstveno se ne menja škola, vrtić i sve ostalo, što mi je prioritet, pogotovo zbog dece, da ne promene društvo, da ne promene sredinu i da to sve ne bude kao grom iz vedra neba, kao što su se neke stvari izdešavale već - objasnila je Goga Gačić u tom razgovoru.

I dalje je u kontaktu sa Markom

Ona je za pomenuti medij objasnila da je pitanje alimentacije rešeno, ali se čeka sudska presuda. Međutim, otkrila je i da su ona i Marko i dalje u kontaktu.

1/5 Vidi galeriju Marko Gačić promenio život Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

- Jeste. Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno, tako da samo se još čeka sudska presuda kroz par meseci, i to je to, ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije - otkrila je pevačica.

Potom se nadovezala i pojasnila na šta se svodi njihova komunikacija.

- Naravno, zbog dece moramo biti u kontaktu i to je apsolutno normalna stvar, normalan tok, ne sada, nego zauvek, jednostavno je tako, moramo da se čujemo i dogovaramo oko klinaca, ali to je sve - istakla je ona, zatim se nadovezala objasnivši da bivši redovno čuje i viđa decu.

- Da, da. Mislim da to je prosto negde i normalno, jer imate decu, to će uvek da vas vezuje.I slava Bogu za tu decu, a ostalo kako god - poručila je Goga u istom razgovoru.

O trudnoći Markove nove partnerke

Odjeknula je vest da je Markova nova izabranica trudna, pa je Goga iznela svoje mišljenje o tome.

Ovako su izgledali kada ih je ekipa Kurira uhvatila na jednoj pijaci:

1/10 Vidi galeriju Marko Gačić sa novom devojkom Foto: Kurir

- Pa vidi, ja sam neko ko obožava decu, svu decu. Malo je neumesno pitanje, ali svakome ko je trudan i ko očekuje bebu želim stvarno sve najbolje. Neka su samo deca živa i zdrava, ona su ukras sveta, nemam šta drugo da ti dodam, apsolutno. Moraćete njega više da pitate o tome, ne bih ja komentarisala to ništa, samo to da zaista volim svu decu i to je to - rekla je Goga.

"Žene su jake"

Goga je za gorepomenuti medij istakla koji bi savet dala ženama koje se nađu u sličnoj situaciji.

- Kada nekom daš poverenje i kada veruješ u tu osobu, ne može to tek tako neko da sruši, ne može. Sa druge strane, nemam da dam dobar savet, jer do osobe je, svaka osoba bi reagovala drugačije. Ja sam reagovala ovako, ona bi onako, znači to su neke stvari koje uopšte nisu ni lake, ali taj period je iza mene. Žene su jake - poručila je ona.

Zabrinuta zbog kume

Kako se nedavno pojavila vest da je tramvaj udraio u zgradu u kojoj živi Tamara Milutinović, inače Gogina kuma, pevačica je istakla svoju zabrinutost.

1/9 Vidi galeriju Tamara Milutinović Foto: Printscreen, Kurir Televizija

- Čule smo se iste sekunde, naravno, kako da ne, ali sreća da nije bila tada u zgradi, u stanu i čula sam da niko nije bio povređen, što je najbitnije, slava Bogu, ovo ostalo, što ona kaže, isto svašta se to dešava, samo da svi budemo dobro - rekla je.

O slučaju Mine Kostić

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić hospitalizovana u "Lazi" Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Ilija Ilić

U istom razgovoru, Goga se osvrnula na pevačicu Minu Kostić i njenu trenutnu situaciju, budući da je hospitalizovana u bolnici "Laza Lazarević." Tom prilikom, dotakla se i Slobe Vasića.

- Žao mi je zbog toga, zaista mi je žao. Nisam upućena šta se desilo, ali želim joj sve najbolje, svako dobro, ona je divan čovek, jedna velika pevačica. Da, čula sam i za Slobu Vasića. Nažalost, kada sagledate neke stvari, nikad ne znate šta vas čeka sutra i to je sve za živog čoveka, i takve stvari se dešavaju. Tu smo da se borimo, samo napred, samo jako, svu snagu, i to je to - zaključila je ona.

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