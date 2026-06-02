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Nakon nove pesme koja je već počela da osvaja srca publike, pevačica Jovana Pajić je napravila veliku proslavu. Među privima koja je došla da je podrži, bila je koleginica Marija Šerifović.

1/7 Vidi galeriju Marija Šerifović na proslavi kod Jovane Pajić Foto: Nemanja Nikolić

Osim nje, estradno jato se okupilo, a među njima su bile Tijana Stoisavljević, voditeljka emisije "Amidži šou", Jovana Nikolić Mišković, snajka biznismena Miroslava Miškovića, koja je došla golog stomaka. Tu su bile i naše velike pevačice Ilda Šaulić i Aleksandra Prijović.

Pajićka se ovom prilikom odlučila se za haljinu sa providnim detaljima.

Jovana kao princeza

Dok je prilazila ka mestu okupljanja na njenoj proslavi, izgledala je poput princeze. Na sebi je imala lepršavu haljinu bele boje koja je bila diskretno providna, pa je svojim romantičnim izgledom zasenila sve prisutne.

Evo kako je izgledala:

00:25 Jovana Pajić blista na promociji nove pesme: Pojavila se nikad elegantnija Izvor: MONDO

- Osećam se prelepo. Uzbuđena sam. Ovo što nosim je neki "Bali vajb", ali za gradsku priliku. Sve vreme pokušavam da budem srećna, zahvalna i centrirana, želim da zagrlim sve ljude. Volela bih da me popusti adrenalim, da mogu sve u miru da pročitam, stižu poruke i čestitke. Osećam tu energiju iako nisam pročitala ništa još uvek - kaže ona, a potom se nadovezala i otkrila da li će biti albuma.

- Radujum se albumu, ali ne želim da nagomilavam pesmu. Ova sada je čekala svoj red, ispostavilo se da je dobro. Kad budem sklopila pesme za album, biće ga. Trebalo bi da budem brža, slažem se, ali ne po svaku cenu - iskrena je Jovana.

"Krenula sam da se budim"

- Tražim pesme, krenula sam da se budim. Radim na tome. Snimam pesme na par godina, ali ne mislim da sam dorasla koncertima. Divim se ženama koje mogu da usklade svoje potrebe i potrebe porodice, koje mogu da budu dobre majke, ćerke, unuke, žene. Zaista se trudim da brinem o svima u mojoj porodici, za sebe ne stižem - priznala je Jovana Nikolić Mišković kada je razgovarala sa medijskim ekipama.

Pogledajte u videu ispod šta je sve rekla:

01:48 Jovana Nikolić Izvor: Kurir

Ona je tom prilikom otkrila da kad god ima vremena za sebe, trenira, istakavši da to radi nekoliko puta nedeljno, što se može i primetiti po njenoj vitkoj liniji i negovanom izgledu.

Prija i Jovana šapuću

Budno oko našeg reportera nije moglo da ne primeti Aleksandru Prijović i Jovanu Pajić dok tokom proslave stoje zajedno i šapuću. One su bile u dobrom raspoloženju, a ono što smo zabeležili na snimku može pokazati koliko su njih dve bliske.

00:14 Prijovicka i Pajicka sapucu Izvor: Kurir

Ilda u velikom stilu

Ilda Šaulić se često pojavljuje na sličnim događajima i uvek pruža veliku podršlku kolegama. Sada je stigla i na Jovaninu proslavu, a svojim elegantnim i ženstvenim izgledom, sve je oduševila.

00:05 Ilda Saulic stigla Izvor: Kurir

Pogledajte u videu iznad kako je izgledala kad je pristizala.

Marija progovorila o kupovini nekretnine na Baliju

Otkrivši da su zajedno bile na Baliju kada se snimao spot, Marija je prokomentarisala i informacije koje su osvanule u medijima, o njenoj navodnoj kupovini nekretnine na luksuznoj destinaciji.

05:53 Marija Šerifović progovorila na promociji Jovanine pesme Izvor: Kurir

- Čak i da kupujem nešto, ne osećam potrebu da o tome pričam sa medijima. Ali jedna trećina mog srca jeste na Baliju. Ja sam nomad i volim da putujem. Tamo sam se zatekla sasvim slučajno jer moj terapeut živi tamo. Mario takođe voli Bali i uživao je zajedno sa mnom - rekla je pevačica novinarskim ekipama.

Jovana se obratila prisutnima

1/9 Vidi galeriju Jovana Pajić na promociji svoje nove pesme Foto: Nemanja Nikolić

- Hvala svima što ste došli. Pokušavam da sve svedem na par rečenica, ali ne bih da mi nešto promakne. Htela sam da događaj bude na reci, na brodu. U svemu pokušavam da nađem značenje i simboliku i ima je i u vodi. Nekako, ona govori o tome da život nikad ne stoji u mestu, da je sve prolazno. Ne bih volela da život prođe pored mene. Srećna sam što imam tu svest da živim svoj život, a to i vama želim. Hvala što ste deo toga. Ova pesma govori da je okej da prolazimo kroz uspone i padove, i zahvaljujući njima smo tu gde smo. Na današnji dan proslavljam svoj drugi rođendan. Pesma "Ludilo moje" je moja prekretnica, pa simbolično na isti datum izlazi i druga pesma, "Dođe meni" - obratila se Jovana kolegama, saradnicima i prijateljima.

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