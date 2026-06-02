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Pevačica Jovana Pajić danas je organizovala proslavu povodom nove pesme koju je objavila danas, a među prvima koji su pristigli, bila je njena koleginica i prijateljica Marija Šerifović.

Marija je ovom prilikom razgovarala sa okupljenim novinarskim ekipama, među kojima je bio i Kurir, pa progovorila o boravku na Baliju, ali i spekulacijama da tamo kupuje nekretninu.

1/7 Vidi galeriju Marija Šerifović na proslavi kod Jovane Pajić Foto: Nemanja Nikolić

Za razliku od svojih koncerata u Sava Centru, ovog puta je, zbog Jovane, želela da da izjavu za medije.

- Za mene ne mora, ali za Jovanu želim da dam izjavu. Nije bilo potrebe da pričamo sada kada su bili koncerti, jer smo sve ispričali. Jovana je snimila spot na Baliju dok smo bile tamo zajedno. Ona je želela da prikaže svoje dane i život tamo. Svi ljudi koje vidite u spotu su naši poznanici - rekla je Marija.

Pogledajte kako je Jovana izgledala kada je došla na svoju proslavu:

00:25 Jovana Pajić blista na promociji nove pesme: Pojavila se nikad elegantnija Izvor: MONDO

Potom, progovorila je o kupovini nekretnine na prestižnoj destinaciji.

- Čak i da kupujem nešto, ne osećam potrebu da o tome pričam sa medijima. Ali jedna trećina mog srca jeste na Baliju. Ja sam nomad i volim da putujem. Tamo sam se zatekla sasvim slučajno jer moj terapeut živi tamo. Mario takođe voli Bali i uživao je zajedno sa mnom - dodala je pevačica.

Vila košta 215.000 evra

Podsetimo, kako je govorio izvor blizak pevačici, svoj poslednji boravak u Indoneziji, iskoristila je da poseti nekoliko lokacija za kupovinu kuće na ovom ostrvu. Jedna od ponuđenih joj se posebno dopala.

Foto: Screenshot

- Marija je rešila da sebi kupi kuću na Baliju. Tamo nekretnine nisu skupe, kao što mnogo misle. Kako ovo ostrvo ona posećuje nekoliko puta godišnje, jer je tamo našla svoj unutrašnji mir, shvatila je da je najisplativije da kupi nekretninu. Više neće davati velike količine novca na smeštaj, a imaće uvek gde da ode i da se potpuno opusti. Njena bliska prijateljica Jovana, kao i majka Verica, su je potpuno podržali u toj ideji. I one obožavaju Bali. Jedan dan tokom poslednjeg boravka, Jovana i ona su iskoristile da se vide sa agentom za nekretnine i da obiđu nekoliko destinacija.

- Gledale su već postojeće apartmane, kuće, ali i one koje će uskoro biti završene. Posebno im se svidela jedna kuća u izgradnji, čija je cena 215.000 evra. Ceo taj kompleks se još gradi, a useljenje je planirano za avgust ove godine. Dogovorile su se i da je odmah kaparišu - pričao je naš izvor, koji nam je tada i opisao kako ta kuća izgleda:

1/7 Vidi galeriju Ovo je kuća Marije Šerifović u izgradnji na Baliju Foto: Screenshot

- Prelepa je i savršeno odgovara njihovim potrebama. Ima 111 kvadrata stambene površine, dok je zemljište rasprostranjeno na 195 m2. U pitanju je novi premijum klubski kompleks vila i apartmana na Baliju. Kuća se nalazi na lokaciji s najboljim pogledom na Uluvatu. Parcela ima 2,5 hektara. Sve je kao u filmovima - govorio je izvor nedavno.

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