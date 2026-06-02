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Pevač Joca Stefanović večeras proslavlja rođenje sina, kojeg je dobio sa suprugom i koleginicom Ivom Bojanović.

Ponosni roditelji svom nasledniku dali su tradicionalno srpsko ime Vukan. Dok je Ivi ovo treće dete, budući da iz prethodne veze već ima dvoje dece, Joci je ovo prvo dete i početak potpuno novog životnog poglavlja.

Joca okupio pola estrade

Povodom srećnih vesti, Joca je upriličio veliko slavlje na kojem se okupio veliki broj kolega i prijatelja sa estrade.

00:38 Joca Stefanović usred slavlja progovorio o Mini Kostić Izvor: Kurir

Među prvima ga je, u duhu dobre atmosfere, "pocepala" Vanja Mijatović, koja je i zadužena za veselu atmosferu tokom večeri.

1/5 Vidi galeriju Pevač Joca Stefanović večers proslavlja rođenje sina, kojeg mu je podarila supruga i koleginica Iva Bojanović. Foto: Kurir

Na slavlju se pojavio i glumac i voditelj Milan Kalinić, koji je, iznenađen velikim brojem predstavnika medija.

05:04 Darko Lazić stigao kod Joce na slavlje Izvor: Kurir

Među zvanicama su i Jelena Kostov, Ana Sević, Danijel Nedeljković, Vanja Mijatović, Dragica Zlatić, kao i Darko Lazić, koji je doneo i 40 godina staru rakiju kao poklon. Malo kasnije došla je i Tamara Milutinović.

"Ovo je rakija koju je pekao moj deda. Stara je 40 godina. Mislim da je ovo vredan poklon, jer svako može da kupi piće, ali želeo sam Joci baš ovo da poklonim", rekao je Darko za Kurir.

00:26 Tamara Milutinović stigla na slavlje Izvor: Mondo/Matija Popović

Joca o porođaju

Kako je pevač otkrio, pevačici su bolovi krenuli rano ujutru, kada je on odmah odvezao u porodilište.

- To se sve dešavalo u pet ujutru, bio sam na porođaju, nisam prisustvovao porođaju, ali sma čekao da čujem vesti. Ja sam je odvezao tamo, to se sve dešavalo ujutru, oko 5 ujutru su krenuli bolovi. Otišli smo tamo i hvala Bogu sve se dobro završilo, ona se vrlo brzo porodila za 45 minuta, i eto rodila prelepog dečaka - na šalu novinara da se "lepe stvari dešavaju od 4 do pola sedam ujutru, Joca je kroz smeh dodao:

- Tako je.