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Pevač Marko Gačić čeka bebu sa novom devojkom Saškom Stričević, ali i dalje nije stigla presuda o razvodu od Goge.

Inače, javnost je brujala o preljubi koju je načinio, a sada je sa Saškom organizovao slavlje na kom otkrivaju pol bebe.

Pozirali su pored panoa sa roze i plavim balonima. Dok je ona je bila u žutoj haljini, on je nosio farmerke i kišuljuu, a pored njih je pisalo "Dečak ili devojčica".

Njihov prijatelj podelio je ovu fotografiju uz kratak opis:

- Sa srećom brate - pisalo je na objavi.

Foto: Pirntscreen

Goga se oglasila na ovu temu

Odjeknula je vest da je Markova nova izabranica trudna, pa je Goga za Blic iznela svoje mišljenje o tome.

Ovako su oni nekad izgledali zajedno:

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram Screenshot, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

- Pa vidi, ja sam neko ko obožava decu, svu decu. Malo je neumesno pitanje, ali svakome ko je trudan i ko očekuje bebu želim stvarno sve najbolje. Neka su samo deca živa i zdrava, ona su ukras sveta, nemam šta drugo da ti dodam, apsolutno. Moraćete njega više da pitate o tome, ne bih ja komentarisala to ništa, samo to da zaista volim svu decu i to je to - rekla je Goga.

Čuje se sa Markom

Podsetimo, ona je za pomenuti medij objasnila da je pitanje alimentacije rešeno, ali se čeka sudska presuda. Međutim, otkrila je i da su ona i Marko i dalje u kontaktu.

- Jeste. Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno, tako da samo se još čeka sudska presuda kroz par meseci, i to je to, ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije - otkrila je pevačica.

Ovo je Marko sa novom devojkom:

1/7 Vidi galeriju U javnosti kruže glasine da je Saška trudna, ali Marko još nije potvrdio ni demantovao te navode. Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Potom se nadovezala i pojasnila na šta se svodi njihova komunikacija.

- Naravno, zbog dece moramo biti u kontaktu i to je apsolutno normalna stvar, normalan tok, ne sada, nego zauvek, jednostavno je tako, moramo da se čujemo i dogovaramo oko klinaca, ali to je sve - istakla je ona, zatim se nadovezala objasnivši da bivši redovno čuje i viđa decu.

- Da, da. Mislim da to je prosto negde i normalno, jer imate decu, to će uvek da vas vezuje.I slava Bogu za tu decu, a ostalo kako god - poručila je Goga u istom razgovoru.

"Ne razmišljam da se preselim"

Pevačica je potvrdila priče koje su već kružile domaćom javnošću, a to je da je ona ostala u porodičnoj kući sa Markovim roditeljima, dok je on iznajmio stan sa ljubavnicom.

1/8 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram, Kurir

- Tako je, mi smo u stanu gde smo i živeli. Markovi roditelji su uvek tu za nas, stvarno. Ja ne razmišljam da se preselim, ja tražim, ja uporno tražim, ali nekretnina nije nešto što može da se nađe od danas do sutra, pogotovo ne ja sa dvoje dece, to mora da bude nešto potaman, da sve bude kako treba, i da prvenstveno se ne menja škola, vrtić i sve ostalo, što mi je prioritet, pogotovo zbog dece, da ne promene društvo, da ne promene sredinu i da to sve ne bude kao grom iz vedra neba, kao što su se neke stvari izdešavale već - objasnila je Goga Gačić u tom razgovoru.

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20:41 STARS EP 599 30.05.2026. Izvor: kurir tv