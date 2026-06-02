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Povodom jednog događaja u Beogradu, pevačica Nataša Bekvalac i njena sestra modna kreatorka Kristina Bekvalac, zablistale su pred okupljenim medijima, među kojima je bio i Kurir.

Lepo doterane, dok su krale mnoge poglede prisutnih, pojavile su se na Trgu republike, a Nataša nije skidala osmeh sa lica.

1/8 Vidi galeriju Nataša i Kristina Bekvalac Foto: Kurir

Obe su bile obučene u svetle odevne kombinacije - belo i bebi roze. Razgovarale su sa okupljenim novinarskim ekipama, pa otkrile neke detalje iz privatnog života.

Otkrila tajnu dobrog izgleda

Na samom početku, objasnila je kako uspeva da izgleda uvek dobro.

- Jako vodim računa. Imam kontrolu nad hranom. Pročitala sam da ko ima kontrolu nad hranom, ima nad mngo čim. Imala sam ranije prejedanja, meni je hrana povezana sa emocijama. Kad sam izbalansirala emocije, uspela sam to i sa hranom. Ne uživam toliko u hrani - objašnjava.

Ona je, potom, na tu temu nastavila, ali se dotakla i ljubavnog života, opisavši ga na zanimljiv način.

1/7 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Kurir

- Imam 46 godina, godine sa sobom nose svašta. Potrebna je veća kontorla, disciplina. Ne da bih bila lepa drugima, već sebi. Moje telo je moj hram, volim da budem dobro i zdravo. Na emotivnom planu tuga, čemer, jad - rekla je Nataša o ljubavnom životu.

"Nisam to mislila o sebi..."

Nataša se prisetila perioda života kada sebe nije prihvatila potpuno, ali je imala veliku podršku sestre Kristine koja joj je tada uputila nežne reči.

- U prirodi svakog čoveka je da se predstavljamo boljima nego što jesmo. To se, uglavnom, dešava kada ne prihvatite sebe potpuno. Nakon jedne emisije kad ja nisam bila ja, već sam se pravila nešto, Kristina me je povukla sa strane i rekla: "Ti ne shvataš koliko si genijalna takva kakva jesi, koliko si duhovita..."Ja nisam to mislila o sebi. To mi je značilo i tad sam počela da se ponašam pred kamerama onako kakva sam zaista. Od tad postoji slika u javnosti o meni koja uopšte nije slika, već je realnost - iskreno priznaje Nataša.

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Priznaje da je teško biti žena danas, a onda se prisetila svojih teških momenata i otvoreno o tome govorila, dok je svima koji se bore sa problemima uputila najlepše reči podrške.

Pogledajte šta su sestre Bekvalac sve rekle:

10:06 Natasa i Kristina Bekvalac izjava Izvor: Kurir

- Ja o tome pričam godinama. Biti žena u ovo vreme nosi razne pritiske. Hoću da pozovem na jedan panel gde ću komentarisati sve na ovu temu, sa još dve sjajne žene, gde ćemo pričati o svim temama koje nas, žene, stežu, pritiskaju i čine da se osećamo ne tako dobro u svom telu, pogotovo kad su u pitanju javne ličnosti. Često smo surovi. Svedoci smo osuđivanja, kako se komentarišu ljudi koji su deo javnog života. Treba biti jak i imati podršku da ne pošiziš. Ja sam često bila na granici, ali sam nekako oko sebe uvek imala moćan krug žena. To je moja sreća. Uvek su me držale ili slale kod drugih žena koje su mi pomagale da ostanem stabilna i funkcionalna, iako me je nekad samo odluka delila da ne poludim - kaže Nataša, pa objašnjava da bi svi trebalo da budu nežniji jedni prema drugima.

1/4 Vidi galeriju Nataša Bekvalac i Kristina Bekvalac Foto: Kurir

- Ne treba tražiti krivca, ja ne bih sudila, niko nije kriv. Treba da budemo nežniji, jer kao takvi možemo jedni drugima više da damo. Svi smo različitog kova. Nekog četvorka iz matematike može da natera da skoči s mosta, a nekog brdo problema ojača. Samo nek je malo više nežnosti i obzira - zaključila je prevačica.

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