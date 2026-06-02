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Pevačica Jovana Nikolić Mišković, inače snaja biznismena Miroslava Miškovića, danas je bila među prisutnima na proslavi povodom nove pesme koleginice Jovane Pajić.

Ona je ovom prilikom progovorila o odnosima na estradi, ali i objasnila kako se provela.

Evo kako je izgledala:

1/6 Vidi galeriju Jovana Nikolić Mišković na proslavi kod Jovane Pajić Foto: M.M./ATAImages

- Ja se istopih ovde! Danas je dobar dan. Ova Jovanina pesma mi se više sviđa od "Ludilo moje". Krenula sam da se budim muzički, ali videćemo kad će nešto novo, tražim pesme, radim na pesmama. Ja nisam za koncert, nemam ja karijeru koja traje. Nisam dorasla koncertu - rekla je Jovana.

O svom privatnom životu, rekla je sledeće:

- Divim se ženama koje mogu da usklade posao i potrebe porodice. Ja ne mogu da stignem sve. Treniram dosta puta nedeljno, to je vreme samo za mene. Ovih dana slušam džez, tako se opuštam - kazala je potom.

01:48 Jovana Nikolić Izvor: Kurir

"Ne volim medije"

- U studiju sam, ali ja sam perfekcionista, to traje. Bude i drugačijih slučajeva, na primer sa Cobijem pesma mi je najbrže išla, ništa živo nisam menjala, odmah je otišla u etar. Pesma "Svila" imala je 13 aranžmana, recimo. Ja medije ne volim, ne volim da delim privatan život tako - rekla je Jovana pred okupljenim novinarskim ekipama, pa potom nastavila.

- Nije teško da se sakrije od medija ništa. Meni to jako dobro ide! - rekla je.

"Jovani Pajić je lakše kad ima Mariju"

Ona je prokomentarisala odnos dveju pevačica, a potom otkirla ko su njeni kritičari i šta joj muž kaže na pesme koje peva.

Ovako je Marija izgledala na proslavi kod Pajićke:

1/7 Vidi galeriju Marija Šerifović na proslavi kod Jovane Pajić Foto: Nemanja Nikolić

- Koliko je Jovani lakše kad ima Mariju Šerifović iza sebe? Svima nam je lakše kad imamo Mariju iza sebe. To je dobro. Može da ti pomogne u muzičkom smislu, ima mnogo više iskustva od svih nas.

Inače, Jovana Pajić i Marija su jako bliske, pa je tako pevačica na Šerifovićkinom koncertu bila u prvom redu.

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"Njemu je sve to što ja pevam dečje"

Jovana Nikolić Mišković se osvrnula na odnose u porodici, pa objasnila kako njeni najbliži reaguju na njene pesme.

- Sestra i muž su mi najveći kritičari, njemu je sve to što ja pevam dečje - rekla je Jovana Nikolić Mišković.

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