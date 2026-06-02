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Joca Stefanović danas je upriličio slavlje povodom rođenja sina, a među prvima na veselje stigla je njegova koleginica Vanja Mijatović.

Jedna od glavnih tema u javnosti prethodnih dana bila je situacija u kojoj se našla Mina Kostić, nakon što je zadržana u bolnici „Laza Lazarević“, a Vanja je tom prilikom priznala da je i sama u jednom periodu života prolazila kroz teške trenutke.

1/5 Vidi galeriju Vanja Mijatović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo, Kurir Televizija

Pevačica je govorila i o svom privatnom životu, otkrivši da trenutno nema emotivnog partnera, kao i da ne zna kada će se ostvariti u ulozi majke.

O Mini Kostić

- Čula sam da je hospitalizovana, nadam se da je dobro.Ne znam šta se dešava, dolazi do tog pregorevanja, meni se desilo pre dve godine i trajalo je. To je jedno strašno stanje kada se čovek daje i gde može i gde ne može. To je okidač da se neko razboli. Moramo voditi računa o sebi i o svom zdravlju - rekla je ona za okepljene medije, među kojima je bio i Kurir, te dodala:

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić puca od sreće Foto: Printscreen, Instagram

- Tu se uvek nađu najviše roditelji, brat i prijatelji. Ja ne volim da smaram ljude kada je neka nevolja i neugodna situacija, ako treba da pomognem da, ali ne volim da zovem zapitkujem jer uvek mislim: "Samo mu još ja falim". Takva sam i ja, kada je neki problem povlačim se i ne javljam se na telefon. Moji najbliži znaju da sam tada u minus fazi.

Kasper progovorio

Nakon brojnih spekulacija koje su se pojavile u javnosti, Kasper je putem Instagrama odlučio da iznese svoje viđenje situacije i zamoli za razumevanje i poštovanje privatnosti.

– Pošto se plasiraju razne neistine, dužan sam da vas obavestim o pravoj i jedinoj istini. Mina je godinama unazad nosila teret brojnih nepravdi potpuno sama, što je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Ono što joj se sada dogodilo ostaje iza nje – započeo je on.

Istakao je da se svako može suočiti sa teškim životnim okolnostima i da današnje vreme nosi mnogo stresa i pritisaka.

1/5 Vidi galeriju Mane Ćuruvija Kasper ozbiljan biznismen Foto: Printscreen TV Pink, Kurir, TV Pink Printscreen, Kurir Televizija, Kurir, Printscreen/TV Pink, Nemanja Nikolić

– Bio sam veoma zabrinut zbog svega što se dogodilo. Da sam verovao svemu što je napisano, ni sam ne bih uspeo da izdržim. Danas smo se videli i mogu da kažem da sam miran, jer je moja Mina dobro i situacija nije ni približno onakva kakvom je predstavljena u medijima – poručio je Kasper.

On je naglasio da je Mina tokom karijere uvek otvoreno govorila o svom životu, ali da je ova situacija isključivo stvar nje i njene porodice.

– Od mene ne očekujte dodatne izjave. Za medije sam sada samo slika bez tona. Mina je moj ton. Kada uskoro budemo zajedno, tada ćete imati i sliku i ton – napisao je na Instragramu.