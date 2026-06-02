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Bivša članica grupe "Models", Nevena Stamenković, oglasila se nakon što se njeno ime našlo u centru pažnje, a u vezi sa psihičkim poteškoćama kroz koje je prolazila.

Kako smo pisali, pevačica Mina Kostić je hospitalizovana u ustanovi "Laza Lazarević", a Nevena se sad oglasila, budući da je i sama ranije govorila o ličnim borbama.

"Borila sam se sa teškom depresijom"

- Nije istina da sam bila u "Lazi Lazarević", to moram kategorično da demantujem. Iza mene je veoma težak period, kada sam psihički bila loše. Borila sam se sa teškom depresijom, ali sam uz pomoć stručnjaka i lekova koju su mi prepisali uspela da prebrodim sve to. Sada sam dobro - rekla je Stamenkovićka za Informer.

Ovako je nekada izgledala:

1/6 Vidi galeriju Nevena Stamenković - Modelsica Foto: Damir Dervišagić

Ona se osvrnula na situaciju sa kojom se susreće koleginica, pa objasnila kako se oseća povodom toga.

- Pročitala sam za Minu i videla da i mene provlače sada po medijima. Žao mi je zbog nje, veoma. Verujem da je preopterećena... Jadna žena...Nadam se da će biti dobro - rekla je Nevena za pomenuti medij.

Kasper progovorio

Nakon brojnih spekulacija koje su se pojavile u javnosti, Kasper je putem Instagrama odlučio da iznese svoje viđenje situacije i zamoli za razumevanje i poštovanje privatnosti.

– Pošto se plasiraju razne neistine, dužan sam da vas obavestim o pravoj i jedinoj istini. Mina je godinama unazad nosila teret brojnih nepravdi potpuno sama, što je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Ono što joj se sada dogodilo ostaje iza nje – započeo je on.

Istakao je da se svako može suočiti sa teškim životnim okolnostima i da današnje vreme nosi mnogo stresa i pritisaka.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Instagram, Printscreen Instagram, Printscreen

– Bio sam veoma zabrinut zbog svega što se dogodilo. Da sam verovao svemu što je napisano, ni sam ne bih uspeo da izdržim. Danas smo se videli i mogu da kažem da sam miran, jer je moja Mina dobro i situacija nije ni približno onakva kakvom je predstavljena u medijima – poručio je Kasper.

On je naglasio da je Mina tokom karijere uvek otvoreno govorila o svom životu, ali da je ova situacija isključivo stvar nje i njene porodice.

– Od mene ne očekujte dodatne izjave. Za medije sam sada samo slika bez tona. Mina je moj ton. Kada uskoro budemo zajedno, tada ćete imati i sliku i ton – napisao je na Instragramu.

"Imala sam 40 kila..."

Inače, pevačica je tokom prošle godine tvrdila da nikada nije bila usvojena, ali i da joj je pomajka Duda, koja je preminula, radila crnu magiju.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić puca od sreće Foto: Printscreen, Instagram

- Bilo mi je mnogo teško, mislila sam da ću umreti. Dudi sam rekla: "Hoćeš da me sahraniš živu?". Imala sam 40 kila, bila sam jako bolesna i fizički i psihički - pričala je Mina.

- Pre 16 godina dobila sam ulcerozni kolitis, to je zapaljenje debelog creva. Nije me sramota da pričam o tome. Nisam uopšte mogla da dojim dete - priznala je ranije Mina za Skandal, a potom nastavila.

- Takva sam išla da radim, Duda ništa nije preduzela u tom trenutku. Sam Bog mi je pomogao. Nema tu šta, jednostavno, iskoristili su me i to je to. Vračala mi je da mi bude loše i zdravstveno i finansijski i u ljubavi - zaključila je tada pevačica.

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