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Pevač Joca Stefanović i Iva Bojanović proslavili su najradosniji dan u svom životu – rođenje sina Vukana. Dok je Ivi ovo treće dete, budući da iz prethodne veze već ima dvoje dece, Joca se prvi put ostvario u ulozi oca, čime je započeo potpuno novo i posebno životno poglavlje.

Iva kaže da je spremna na negativne komentare zbog toga što se ona pojavila na proslavi iako se tek porodila.

- Sad očekujem komentare: "Jao je l' morala da dođe, ostavila dete kod kuće?". Počinjem da radim za dva meseca, biraću gde ću raditi i šta u odnosu na to koliko vremena imam, ali sigurna sam da ćemo uspeti - rekla je Iva.

1/5 Vidi galeriju Pevač Joca Stefanović večers proslavlja rođenje sina, kojeg mu je podarila supruga i koleginica Iva Bojanović. Foto: Kurir

Porođaj prošao odlučno

- Kažu da muškarci taj bol ne bi izdržali, niste predodređeni za to. Porođaj mi je prošao super, bolje sa 40 godina nego sa 20. Deca su fenomenalno reagovala, oni su bili mnogo srećni i kada sam saopštila da sam trudna. Sada je sve mirnije kako je došla beba. Iskreno, ja nisam majka koja razmazi decu, ja volim bezuslovno, ali vaspitavam po nekom starom kovu. Joca je jako sazreo i pravi je tata, kao da je već odgajio dvoje - rekla je Iva i dodala kako reaguje na negativne komentare zbog toga što je starija od Joce.

07:09 Iva Bojanović stigla na slavlje Izvor: Kurir

- Na početku mi je to jako smetalo jer mislim da ljudi pričaju nerealno stvari. Da, vidi se razlika, ali ne tako drastično i to je zato što Joca izgleda mnogo mlađe nego što jeste, a ja sam svakako pet godina starija. Više mi ne smetaju komentari, dosadni su sa tim komentarima da sam mu kao mama. Počela sam da ulazim na profile da vidim kakav profil osobe može da mi kaže tako nešto. To su uglavnom neke nesrećnice bez zuba, čupave, raspuštene, nikakve koje su mlađe od mene 15 godina, a deluju starije.

"Kasper mi ne uliva nikakvo poverenje"

Iva je prokomentarisala i situaciju u kojoj se našla Mina Kostić koja je zadržana u bolnici "Laza Lazarević".