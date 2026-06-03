"IZMEĐU MINE I MENE JE PRIJATELJSTVO" Kasper došao iz Amerike čim je čuo da je Mina završila u Lazi, a ovako je pričao o njihovoj ljubavi
Mane Ćuruvija Kasper, verenik Mine Kostić, hitno je došao iz Amerike, gde živi, nakon što je kao bomba odjeknula vest da je pevačica hospitalizovana u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" posle.
Kasper je rekao da je bio zabrinut zbog Mininog smeštanja u bolnicu, te najavio da neće davati intervjue dok njegova verenica ne bude dobro.
- Mina je dugo godina unazad nosila teret raznih nepravdi koji je nosila sama na svojim malim leđima. Sve to je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Sve što joj se desilo je sada iza nje. Svakom od nas pre ili kasnije može da se desi slično. Živimo svi u vremenima punim stresa i nepravdi na svakom koraku. Bio sam jako zabrinut zbog svega što se desilo. Da sam se vodio svime što je pisano, verovatno ne bih preživeo ni sam sve što se piše. Danas smo se videli, i sve što ću reći je da u sebi imam veliku smirenost, jer moja Mina je dobro i nije onako kako se predstavljalo kroz medije. Nije ni blizu. Mina je uvek bila otvorena i dostupna da priča otvoreno o svom životu celoj javnosti. Ova situacija je nešto što je samo stvar Mine i njene porodice. Od mene ne očekujte bilo kakve izjave. Nećete ih dobiti - navodio je Kasper.
- Ja sam sada za medije samo slika bez tona. Mina je moj ton. Kada uskoro budemo jedno pored drugog, tada će te imati sliku i ton. Do tada, poštujte privatnost Mine i njene porodice i svih nas koji smo sastavni i neraskidivi deo njenog života - pisao je on, između ostalog.
Nije isto zagrljaj i poziv
On nam je nedavno, dok je bio u Americi, pričao o ljubavi koju oseća prema Mini.
- Video-pozivi ne mogu da zamene zagrljaj, ne mogu da zamene dodir. Lagao bih kada bih rekao da mogu, ne mogu. Ali, ukoliko imate izgrađen jedan odnos kakav imamo nas dvoje koji smo gradili, pa evo unazad 10 meseci, onda sve što kažem ne možete fizički da ostvarite tim nedostajanjem tog dodira i zagrljaja da kažem sve što ide uz to, onda ostvarujete jedan jedan duhovni odnos koji je pun ljubavi i razumevanja i tu se takođe razvija jedna da kažem prijateljska osnova. Jer ljubav je i prijateljstvo. Ko to uspe kao što smo mi, to zaista je onda zna koliko je taj odnos zaista moćan i neraskidiv. Oni koji imaju hajde da kažem ovu vrstu odnosa kao nas dvoje, oni znaju o čemu ovaj govorim. A oni koji još uvek nisu ili ne veruju u to, ja ih ne bih ih dalje oko toga ubeđivao.
Oglasio se Minin brat
Brat Mine Kostić, Milan, kazao je kako se pevačica bori sa anksioznošću i da je to razlog hospitalizacije.
- Od srede do nedelje sam bio sa njom. Rešili su da je zadrže zbog anksioznosti. Sve se to nakupljalo godinama, tuđi problemi su razlog. Kasper je danas posetio - istakao je Milan bio za "Blic".