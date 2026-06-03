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Kasper je rekao da je bio zabrinut zbog Mininog smeštanja u bolnicu, te najavio da neće davati intervjue dok njegova verenica ne bude dobro.

- Mina je dugo godina unazad nosila teret raznih nepravdi koji je nosila sama na svojim malim leđima. Sve to je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Sve što joj se desilo je sada iza nje. Svakom od nas pre ili kasnije može da se desi slično. Živimo svi u vremenima punim stresa i nepravdi na svakom koraku. Bio sam jako zabrinut zbog svega što se desilo. Da sam se vodio svime što je pisano, verovatno ne bih preživeo ni sam sve što se piše. Danas smo se videli, i sve što ću reći je da u sebi imam veliku smirenost, jer moja Mina je dobro i nije onako kako se predstavljalo kroz medije. Nije ni blizu. Mina je uvek bila otvorena i dostupna da priča otvoreno o svom životu celoj javnosti. Ova situacija je nešto što je samo stvar Mine i njene porodice. Od mene ne očekujte bilo kakve izjave. Nećete ih dobiti - navodio je Kasper.

1/7 Vidi galeriju Mane Ćuruvija Kasper, partner Mine Kostić, oglasio se prvi put nakon što je pevačica smeštena u psihijatrijsku ustanovu. Foto: Printscreen, screenshot pink tv, Instagram

- Ja sam sada za medije samo slika bez tona. Mina je moj ton. Kada uskoro budemo jedno pored drugog, tada će te imati sliku i ton. Do tada, poštujte privatnost Mine i njene porodice i svih nas koji smo sastavni i neraskidivi deo njenog života - pisao je on, između ostalog.

Nije isto zagrljaj i poziv

On nam je nedavno, dok je bio u Americi, pričao o ljubavi koju oseća prema Mini.

- Video-pozivi ne mogu da zamene zagrljaj, ne mogu da zamene dodir. Lagao bih kada bih rekao da mogu, ne mogu. Ali, ukoliko imate izgrađen jedan odnos kakav imamo nas dvoje koji smo gradili, pa evo unazad 10 meseci, onda sve što kažem ne možete fizički da ostvarite tim nedostajanjem tog dodira i zagrljaja da kažem sve što ide uz to, onda ostvarujete jedan jedan duhovni odnos koji je pun ljubavi i razumevanja i tu se takođe razvija jedna da kažem prijateljska osnova. Jer ljubav je i prijateljstvo. Ko to uspe kao što smo mi, to zaista je onda zna koliko je taj odnos zaista moćan i neraskidiv. Oni koji imaju hajde da kažem ovu vrstu odnosa kao nas dvoje, oni znaju o čemu ovaj govorim. A oni koji još uvek nisu ili ne veruju u to, ja ih ne bih ih dalje oko toga ubeđivao.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Instagram, Printscreen Instagram, Printscreen

Oglasio se Minin brat

Brat Mine Kostić, Milan, kazao je kako se pevačica bori sa anksioznošću i da je to razlog hospitalizacije.