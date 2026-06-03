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Stanojka Mitrović Ćana progovorila je o zdravstvenom stanju kolege Slobe Vasića i ukazala na mogućnost da su njegovi problemi povezani sa operacijom želuca.

Pevačica je istakla da joj je veoma žao zbog svega što se dešava pevaču, te izrazila nadu da će uskoro pronaći adekvatno rešenje za svoje zdravstvene tegobe i vratiti se normalnom životu.

Ćana je posebno ukazala na mogućnost da su njegovi problemi povezani sa operacijom želuca koju je ranije imao, navodeći da poznaje više ljudi koji su se nakon sličnih zahvata suočavali i sa fizičkim i sa psihičkim poteškoćama.

1/6 Vidi galeriju Ćana i Boban Rajović sa sinovima Foto: ATA images, ATAIMAGES, Printscreen/Paparacolov

- Jesam, mnogo mi je žao Slobe. Ne znam da li to ima veze sa operacijom želuca, pošto znam neke ljude koji su imali te operativne zahvate i žalili su mi se da imaju puno zdravstvenih problema, ali i psihičkih, i to baš tu anksioznost o kojoj je Sloba i pričao. To je meni nekako sve usko povezano i iskreno se nadam da će se naći adekvatan lek za sve to. Sloba je jako dobar dečko i pevač, pre svega porodičan čovek. Njegova supruga prolazi isto tako kroz težak period, jer sve što se dešava nama, dešava se celoj našoj porodici, pogotovo kada je neko javna ličnost, tada zna cela nacija, ne samo komšiluk. Zaista želim Slobi brz oporavak i da se vrati sebi. Mi smo mnogo radili zajedno i znam da je on dobar dečko, ali ja bih, ponovo ponavljam, sve to prepisala operaciji koju je imao - rekla je ona za Telegraf.

Nedelju dana proveo u Lazi

Podsetimo, pevač Sloba Vasić je proveo nedelju dana u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević". On je, naime, prvo skinut sa međunarodnog leta, a potom ga je i obezbeđenje aerodroma izbacilo jer je pravio probleme u alkoholisanom stanju. Potom je odveden u Urgentni centar, pa u VMA, odakle je prebačen u Lazu Lazarević. Pevač je zbog mešanja alkohola sa tabletama zadržan u bolnici.

1/5 Vidi galeriju Sloba Vasić napravio je incident u avionu zbog čega je izbačen sa leta Foto: Pink.rs, Aleksnadar Jovanović Cile, Kurir Televizija