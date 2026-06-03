DARKO LAZIĆ PEVA, MAMA IVA PLAČE, PERUĆICA ZA BUBNJEVIMA: Lom i ludilo na slavlju kod Joce Stefanovića, emocije samo prštale (VIDEO)
Pevač Joca Stefanović napravio je slavlje povogom rođenja i okupio je porodicu, prijatelje i brojne kolege u jednom prestoničkom restoranu.
Posebno dirljiv trenutak dogodio se kada je Joca održao govor posvećen svojoj supruzi Ivi, kojoj je zahvalio na svemu kroz šta je prošla tokom trudnoće i porođaja. Ponosna mama nije uspela da sakrije suze radosnice, dok su prisutni ovaj emotivni prizor ispratili gromoglasnim aplauzom.
Pevači Darko Lazić i Joca Stefanović, zajedno su napravili prve korake na estradi. Ponikli u takmičenju Zvezda Granda, zajedno su išli na turneje i bili miljenici publike, a sada, skoro 20 godina kasnije, i dalje su jedan drugom velika podrška.
Darko je baš zato i pevao na slavlju i to sa suzama u očima, budući da je doživeo veliku tragediju kada je izgubio brata.
U jednom trenutku slavlje je preraslo u pravu estradnu feštu.
Atmosfera je dostigla usijanje kada je Ljuba Perućica seo za bubnjeve i pokazao da se odlično snalazi i iza ovog instrumenta, dok je presrećni Joca, u potpuno opuštenom izdanju i sa pocepanom majicom, preuzeo klavijature.