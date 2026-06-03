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Pevač Joca Stefanović napravio je slavlje povogom rođenja i okupio je porodicu, prijatelje i brojne kolege u jednom prestoničkom restoranu.

Posebno dirljiv trenutak dogodio se kada je Joca održao govor posvećen svojoj supruzi Ivi, kojoj je zahvalio na svemu kroz šta je prošla tokom trudnoće i porođaja. Ponosna mama nije uspela da sakrije suze radosnice, dok su prisutni ovaj emotivni prizor ispratili gromoglasnim aplauzom.

1/6 Vidi galeriju Joca Stefanović Foto: Printsceen/Instagram

Pevači Darko Lazić i Joca Stefanović, zajedno su napravili prve korake na estradi. Ponikli u takmičenju Zvezda Granda, zajedno su išli na turneje i bili miljenici publike, a sada, skoro 20 godina kasnije, i dalje su jedan drugom velika podrška.

Darko je baš zato i pevao na slavlju i to sa suzama u očima, budući da je doživeo veliku tragediju kada je izgubio brata.

U jednom trenutku slavlje je preraslo u pravu estradnu feštu.