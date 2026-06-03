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Pevač Marko Gačić više ne krije ljubav sa Saškom Stričević zbog koje se razvodi od supruge Goge Gačić. Iako je i dalje zvanično u braku sa Gogom sa kojom ima dvoje dece, Marko je već počeo da gradi novu porodicu, a njegova devojka je u poodmakloj trudnoći.

Marko i Saška su okupili prijatelje i porodicu kako bi otkrili pol bebe, a kada su saznali da je u pitanju dečak počeli su da skaču od sreće. Saška je Marku skočila u zagrljaj i počela da vrišti, a prijatelji koji su sedeli u dvorištu aplaudirali su im i snimali ih.

Marko je napravio gala slavlje pored bazena, a više ne krije ljubav sa novom izabranicom.

1/6 Vidi galeriju Marko Gagić Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen/Instagram

"Svakoj trudnici želim sreću"

Podsetimo, Goga je nedavno u iskrenom i emotivnom intervjuu za "Blic" govorila o odnosu sa Markom sa kojim je i dalje zvanično u braku.

- Jeste. Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno, tako da samo se još čeka sudska presuda kroz par meseci, i to je to, ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije - otkrila nam je ona, a onda je dodala da su Marko i ona u kontaktu samo oko dece.

- Naravno, zbog dece moramo biti u kontaktu i to je apsolutno normalna stvar, normalan tok, ne sada, nego zauvek, jednostavno je tako, moramo da se čujemo i dogovaramo oko klinaca, ali to je sve - istakla je ona i dodala da bivši muž redovno viđa i zove decu.