MARKO GAČIĆ S LJUBAVNICOM ČEKA SINA: Pevač i dalje u braku, sada napravio gala veselje jer čeka bebu sa drugom! Saška mu skočila u zagrljaj (FOTO)
Pevač Marko Gačić više ne krije ljubav sa Saškom Stričević zbog koje se razvodi od supruge Goge Gačić. Iako je i dalje zvanično u braku sa Gogom sa kojom ima dvoje dece, Marko je već počeo da gradi novu porodicu, a njegova devojka je u poodmakloj trudnoći.
Marko i Saška su okupili prijatelje i porodicu kako bi otkrili pol bebe, a kada su saznali da je u pitanju dečak počeli su da skaču od sreće. Saška je Marku skočila u zagrljaj i počela da vrišti, a prijatelji koji su sedeli u dvorištu aplaudirali su im i snimali ih.
Marko je napravio gala slavlje pored bazena, a više ne krije ljubav sa novom izabranicom.
"Svakoj trudnici želim sreću"
Podsetimo, Goga je nedavno u iskrenom i emotivnom intervjuu za "Blic" govorila o odnosu sa Markom sa kojim je i dalje zvanično u braku.
- Jeste. Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno, tako da samo se još čeka sudska presuda kroz par meseci, i to je to, ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije - otkrila nam je ona, a onda je dodala da su Marko i ona u kontaktu samo oko dece.
- Naravno, zbog dece moramo biti u kontaktu i to je apsolutno normalna stvar, normalan tok, ne sada, nego zauvek, jednostavno je tako, moramo da se čujemo i dogovaramo oko klinaca, ali to je sve - istakla je ona i dodala da bivši muž redovno viđa i zove decu.
- Da, da. Mislim da to je prosto negde i normalno, jer imate decu, to će uvek da vas vezuje. I slava Bogu za tu decu, a ostalo kako god - poručila je pevačica.