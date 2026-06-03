Slušaj vest

Pevačica Jovana Pajić organizovala promociju na brodu zbog objavljivanja novog muzičkog projekta. Dotakla se odnosa sa koleginicom i bliskom prijateljicom Marijom Šerifović, pa otkrila koliko je oduševljena Balijem, gde su njih dve nedavno bile mesec dana.

- Prelepo se osećam. Ne želim još uvek da čitam komentare o pesmi, želim da budem srećna jer je projekat završen, objavljen. Osećam dobru "vibricu", kao neki praznik da je. Radujem se albumu, ali neću da nagomilavam pesme. Spot sam snimila na Baliju, za neka dva dana, između svake moje pesme prođe pet meseci. Kadrovi u novom spotu su autentični, kakav je život tamo, sve se sklopilo kako je trebalo da bude, bilo je zahtevno doći do nekih lokacija - rekla je Jovana Pajić.

1/9 Vidi galeriju Jovana Pajić na promociji svoje nove pesme Foto: Nemanja Nikolić

- Nikad se nisam pokajala što sam iz prijateljstva sa nekim uplovila u poslovnu saradnju, ne. To ne bude slučaj kad su ljudi normalni. Kad pronađeš srodnu šifru, kad si bez očekivanja preteranih, tu nema prostora da bude nekih nesuglasica. Ako aludirate na prijateljstvo sa Marijom, posle 15, 16 godina prijateljstva bilo bi glupo da imamo nesuglasice oko posla, to je baš bezveze - istakla je pevačica.

00:25 Jovana Pajić blista na promociji nove pesme: Pojavila se nikad elegantnija Izvor: MONDO

- Ko pravi raspored budžeta? Svi, svako u svom sektoru. Ja na posao ne žalim novac, ni na putovanja. Krpice i tako to nisu moja pasija. Za posao ništa nije skupo, to je investicija. Gde god smo se pojavili, svi su se skupljali oko nas, bila je prelepa atmosfera, vesela, nema nijedan izvor stresa. To može stvarno da navede na suze, to nešto prelepo, dečje. Plaža, zalazak, bukvalno da se zaplače - navela je Jovana.

10:06 Jovana Pajić Izvor: Kurir

O Mariji i Baliju