"KAD PRONAĐEŠ SRODNU ŠIFRU, GLUPO BI BILO DA IMAMO SVAĐE" Jovana Pajić iskreno o Mariji Šerifović, evo da li kupuje kuću na Baliju
Pevačica Jovana Pajić organizovala promociju na brodu zbog objavljivanja novog muzičkog projekta. Dotakla se odnosa sa koleginicom i bliskom prijateljicom Marijom Šerifović, pa otkrila koliko je oduševljena Balijem, gde su njih dve nedavno bile mesec dana.
- Prelepo se osećam. Ne želim još uvek da čitam komentare o pesmi, želim da budem srećna jer je projekat završen, objavljen. Osećam dobru "vibricu", kao neki praznik da je. Radujem se albumu, ali neću da nagomilavam pesme. Spot sam snimila na Baliju, za neka dva dana, između svake moje pesme prođe pet meseci. Kadrovi u novom spotu su autentični, kakav je život tamo, sve se sklopilo kako je trebalo da bude, bilo je zahtevno doći do nekih lokacija - rekla je Jovana Pajić.
- Nikad se nisam pokajala što sam iz prijateljstva sa nekim uplovila u poslovnu saradnju, ne. To ne bude slučaj kad su ljudi normalni. Kad pronađeš srodnu šifru, kad si bez očekivanja preteranih, tu nema prostora da bude nekih nesuglasica. Ako aludirate na prijateljstvo sa Marijom, posle 15, 16 godina prijateljstva bilo bi glupo da imamo nesuglasice oko posla, to je baš bezveze - istakla je pevačica.
- Ko pravi raspored budžeta? Svi, svako u svom sektoru. Ja na posao ne žalim novac, ni na putovanja. Krpice i tako to nisu moja pasija. Za posao ništa nije skupo, to je investicija. Gde god smo se pojavili, svi su se skupljali oko nas, bila je prelepa atmosfera, vesela, nema nijedan izvor stresa. To može stvarno da navede na suze, to nešto prelepo, dečje. Plaža, zalazak, bukvalno da se zaplače - navela je Jovana.
O Mariji i Baliju
- Marija da li kupuje kuću tamo? Koliko ja znam niko od nas tamo ne kupuje ništa. Tamo je raj, poželeo bi svako da ima nešto tamo, ali to su samo želje. Gde god da sam važno mi je da su moji ljudi tu, nije mi bitna destinacija - istakla je Jovana Pajić.