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Folker Darko Lazić pojavio se na slavlju kod Joce Stefanovića, koji je na poklon doneo rakiju staru 40. godina.

- Ovo je rakija koju je pekao moj deda. Stara je 40 godina. Mislim da je ovo vredan poklon, jer svako može da kupi piće, ali želeo sam Joci baš ovo da poklonim - rekao je Darko za Kurir.

05:04 Darko Lazić stigao kod Joce na slavlje Izvor: Kurir

- Nisam za savete, moji saveti nisu baš najispravniji. Joca je pametan momak i snalažljiv, ne treba mu moj savet, odabrao je pravu ženu za sebe. Rekao bih mu da čuva ženu, da ne pravi grešku koju sam ja. Ja sam ih sačuvao sve, ali nisu one mene - kroz osmeh je rekao folker.

- Šalim se, porodica je svetinja i treba da je čuva.

Kaže da se trudi da bude uz suprugu pokojnog brata i njegovu decu.

- Mi se trudimo svi da budemo zajedno na okupu stalno, ne mogu ja zameniti svog brata, ali mogu da budem tu uz njih koliko je to moguće ipak su to i moja deca. Ljudi pusti me, taman sam zaboravio malo - zamolio je Darko.

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