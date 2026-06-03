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Mina Kostić, kako Kurir saznaje, jutros je sa intenzivne nege prebačena na žensko odeljenje psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević", jer se prema lekarskim procenama, oseća bolje.

Mina Kostić se u psihijatrijskoj ustanovi nalazi od nedelje, gde ju je dovela policija, a budući da je pokazivala agesivno ponašanje, pevačica je zadržana na lečenju.

Kako smo već pisali, prema priči izvora bliskog pevačici, ona se u bolnici u razgovoru s drugim pacijentima tokom prijema totalno slomila, pa im je ispričala i svoju tešku životnu priču koja ju je dovela do toga da završi u psihijatrijskoj ustanovi.

- Mina je potpuno slomljena. Drugim pacijentima se požalila da joj se ovo sve dešava jer ima mnogo problema kod kuće i s Kasperom, koji živi daleko od nje, a u koga je jako zaljubljena. Ona im je priznala i da se pre pet godina jedva izvukla iz poroka narkomanije i da je zbog toga razgovarala i s psihijatrima. Rekla je da je koristila kokain. Stalno je ponavljala da je zla, što je zvučalo sablasno i izazivalo je jezu svima oko nje - pričao je izvor, a šta je još rekao pročitajte OVDE.

1/7 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Pritnscreen/Instagram

Kasper došao u Beograd

Mane Čuruvija Kasper, koji inače živi u Americi, stigao je u Beograd čim je saznao gde je Mina nalazi. On se oglasio na svom instagram nalogu i poručio da je uz pevačicu i moli za privatnost.

- Mina je dugo godina unazad nosila teret raznih nepravdi koji je nosila sama na svojim malim leđima. Sve to je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Sve što joj se desilo je sada iza nje. Svakom od nas pre ili kasnije može da se desi slično. Živimo svi u vremenima punim stresa i nepravdi na svakom koraku. Bio sam jako zabrinut zbog svega što se desilo. Da sam se vodio svime što je pisano, verovatno ne bih preživeo ni sam sve što se piše. Danas smo se videli, i sve što ću reći je da u sebi imam veliku smirenost, jer moja Mina je dobro i nije onako kako se predstavljalo kroz medije. Nije ni blizu. Mina je uvek bila otvorena i dostupna da priča otvoreno o svom životu celoj javnosti. Ova situacija je nešto što je samo stvar Mine i njene porodice. Od mene ne očekujte bilo kakve izjave. Nećete ih dobiti - naveo je Kasper.

1/9 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram, Printscreen/Instagram

Oglasio se Minin brat

Brat Mine Kostić, Milan, kazao je kako se pevačica bori sa anksioznošću i da je to razlog hospitalizacije.