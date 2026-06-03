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Radiša Trajković Đani u ''Amidži šou'' otkrio je da bi oženio koleginicu Jelenu Karleušu da se nije oženio suprugom Slađom.

- Oženio bih se Jelenom Karleušom, pale me velike žene. Slagali bismo se kao pas i mačka. Da se držimo za ruku i da se šetamo. Evo sada prvi put to kažem, da nije Slađa, Jelena Karleuša - bio je potpuno iskren Đani,

- Glupo je da bude Trajković - otkrio je Đani i sve u studiju ostavio bez teksta.

Ljubav Đanija i Slađe

Pevač je u godinama u braku sa Slađom, koja je njegova najveća podrška.

- Baš davno smo se upoznali, davne '95. godine. Naravno da se sećamo kako smo se upoznali. Slađa je čula za mene, mene je tada znalo celo Kosovo i ostalo je legenda... Duga priča - pričali su Đani i Slađa i otkrili da li nešto zameraju jedno drugom.

- Najbitnije u odnosu dvoje mladih je poverenje i sloga. Na prvom mestu je poverenje. U svemu tome mora da ima hemije i ljubavi, bez ljubavi ništa - poručili su.

Slađu smo pitali da li je u nekom momentu za sve ove godine izgubila poverenje u supruga, te da li je nekada razmišljala da ga ostavi.