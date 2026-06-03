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- Jedino što znam pre te nemile situacije koja se desila jeste da je ona imala zdravstvenih problema, ne psihičkih, nego zdravstvenih. Ona je hrabra, nikad se nije žalila - rekao je Goran Vukošić i poželeo joj brzi oporavak kod Bože Dobriše.

- Kad se desila nemila situacija, ja sam je odmah okrenuo, ali odmah je telefon bio ugašen i bilo mi jasno da problem postoji.

Neće da bude kum Mini i Kasperu





Inače, Mini i Kasperu je na venčanju kum trebalo da bude pevač Goran Vukošić, međutim on je odustao.

– Kada se emitovala emisija i kada su se Mina i Kasper verili, ja sam rekao da znam ko će biti kum i da se kumstvo ne odbija, ali sam tu ostao nedorečen. U emisiji je bila Kasperova kuma, pa je zbog toga nastao čitav nesporazum – objasnio je Goran Vukošić.

– Neću biti kum, ali znam ko hoće.

1/7 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Pritnscreen/Instagram

Mina prebačena na drugo odelenje

Pevačica Mina Kostić jutros je prebačena na žensko odeljenje psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević". Pevačica se, kako je Kurir saznao, prema lekarskim procenama, oseća bolje pa je sa intenzivne nege prebačena na žensko odeljenje.

Ko je Goran Vukošić

Goran Vukošić, pevač iz Crne Gore, povukao sa javne scene na vrhuncu svoje karijere. On je ostao upamćen po duetu sa koleginicom Minom Kostić, a pesma „Isti igrači” se i danas sluša.

– Stvarno sam ponosan na tu pesmu i na vreme kada smo je radili. Nisam ni slutio tada da će ući u antologiju narodnih pesama. Na početku karijere, samo mi je bila želja da jedna moja pesma bude hit. Eto, desile su mi se dve – pričao je Goran Vukošić.

- Tu sam! Konstantno snimam i radim posao, ali pored dva mega hita koja imam, dao sam sebi za pravo i priuštio luksuz da ne moram stalno da snimam. Iskren da budem, nisam hteo pošto-poto da snimam pesme. Imam i sad nešto u planu, ali ne žurim.

Goran je nakon 14 godina zajedničkog života sa Nikolinom u avgustu prošle godine odlučio da stane na ludi kamen sa izabranicom Nikolinom u stajnosti.

1/5 Vidi galeriju Goran Vukošić uživa u slobodnom danu Foto: Petar Aleksić

Ceremoniji venčanja prisustvovali su samo kumovi i sin kome je bilo posebno drago što prisustvuje venčanju svojih roditelja, a novopečeni bračni par odlučio je da umesto velikog veselja, ovaj čin obeleže u krugu najbližih.Inače, Goran drži i kafić u centru Beograda.