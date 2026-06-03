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Hitna dolazila dva puta

Prema izvorima bliski pevačici, u nedelju je Mina Kostić prolazila kroz veoma teško emotivno stanje. Komšije, koje su čule jaukanje i dreka iz njenog stana, pozvale su Hitnu pomoć. Kako smo saznali, na njenu adresu je Hitna dva puta dolazila i oba puta je pevačica odbijala da bude hospitalizovana. Na kraju je pozvana policija, koja je uspela da smiri pevačicu i preveze je u psihijatrijsku ustanovu.

- Dva puta je dolazila Hitna pomoć i oba puta je odbijala da pođe sa njima. Potom je pozvana policija. Ostalo znate - rekao nam je izvor.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić hospitalizovana u "Lazi" Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Ilija Ilić

Izvukla se iz poroka

Podsetimo, prema priči izvora bliskog pevačici, ona se u bolnici u razgovoru s drugim pacijentima tokom prijema totalno slomila, pa im je ispričala i svoju tešku životnu priču koja ju je dovela do toga da završi u psihijatrijskoj ustanovi.

- Mina je potpuno slomljena. Drugim pacijentima se požalila da joj se ovo sve dešava jer ima mnogo problema kod kuće i s Kasperom, koji živi daleko od nje, a u koga je jako zaljubljena. Ona im je priznala i da se pre pet godina jedva izvukla iz poroka narkomanije i da je zbog toga razgovarala i s psihijatrima. Rekla je da je koristila kokain. Stalno je ponavljala da je zla, što je zvučalo sablasno i izazivalo je jezu svima oko nje - pričao je izvor.

1/7 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Pritnscreen/Instagram

- Ona trenutno jako loše izgleda, bukvalno je kao senka stare Mine. Deluje veoma umorno i iscrpljeno, kao da nije spavala danima. Ima i česte psihotične epizode. Sve je to baš tužno. Ne zna se još da li će biti zadržana mesec dana na lečenju, to će tek odlučiti. Trenutno je još na intenzivnoj nezi. Ono što je sigurno jeste da joj predstoji dug i težak oporavak - zaključio je naš sagovornik.

Podsetimo, kako smo već pisali, Mina se u poslednje vreme bori s teškim oblikom depresije. Razlozi koji su doveli do ovog stanja su privatne i poslovne prirode.

Komšije je viđale očajnu

Njene komšije ispričale su nam da su šokirane ovom vešću, ali da ih ništa ne čudi, jer su primetili da se Mina u poslednje vreme čudno ponaša i da se vidi da nije srećna.