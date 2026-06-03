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Po svemu sudeći, Bora Santana izgleda da ne može da preboli razvod od svoje bivše supruge Milice Kemez.

Jutros je izneo velike uvrede i teške reči na njen račun. Zbog toga se Milica oglasila, a njeno obraćanje na društvenim mrežama izazvalo je lavinu komentara.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Kurir Televizija, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, Petar Aleksić

Pale teške reči

Inače, Santana je mesecima kivan na bivšu, a ono što ga je najviše dotaklo jeste spoznaja da je ona sada u srećnoj vezi sa njegovim prijateljem, koji je, pritom, bio gost na njihovom venčanju.

Boru ovo ne boli samo emotivno, već i finansijski, jer je Milici pripala imovina za koju je tvrdio da ju je on sam platio.

Koristeći gnusne uvrede, Bora Santana je glasno vikao u spavaćoj sobi, pričajući sam sa sobom.

Od Travnika do Subotice, vređao je njenu porodicu, pominjao bivše partnere, ali je govorio i o novcu koji je, kako kaže, uložio u nju.

Ovako je izgledalo njihovo venčanje:

1/20 Vidi galeriju Milica Kemez venčanje sa Borom Santanom Foto: Printscreen Instagram, Petar Aleksić

- Ja ti napravio svadbu od 150.000 evra, 10 pevača po 10-15 hiljada evra... Zoveš mi na svadbu majmuna koji te je oženio - besneo je Bora u Eliti.

Milica šokirala potezom

Obrativši se na svom Instagram nalogu, Milica je rešila da odgovori na ove uvrede.

Mnogi su smatrali da je njeno obraćanje bila jaka poruka i veliki udarac nakon svega izrečenog sa Borine strane.

1/9 Vidi galeriju Milica Kemez Foto: Printskrin/Instagram, ATA images, Print Screen

- Loše o nama misle samo oni koji su gori od nas. Oni koji su bolji od nas, ne mare za nas - napisala je Milica Kemez i ovim potezom stavila tačku na aktuelnu dramu.

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