OGLASILA SE MILICA KEMEZ Nakon Bornih oštrih uvreda, stavila tačku na dramu: Tvrdio da je sadašnjeg dečka dovela na njihovu svadbu, a ona iznenadila potezom
Po svemu sudeći, Bora Santana izgleda da ne može da preboli razvod od svoje bivše supruge Milice Kemez.
Jutros je izneo velike uvrede i teške reči na njen račun. Zbog toga se Milica oglasila, a njeno obraćanje na društvenim mrežama izazvalo je lavinu komentara.
Pale teške reči
Inače, Santana je mesecima kivan na bivšu, a ono što ga je najviše dotaklo jeste spoznaja da je ona sada u srećnoj vezi sa njegovim prijateljem, koji je, pritom, bio gost na njihovom venčanju.
Boru ovo ne boli samo emotivno, već i finansijski, jer je Milici pripala imovina za koju je tvrdio da ju je on sam platio.
Koristeći gnusne uvrede, Bora Santana je glasno vikao u spavaćoj sobi, pričajući sam sa sobom.
Od Travnika do Subotice, vređao je njenu porodicu, pominjao bivše partnere, ali je govorio i o novcu koji je, kako kaže, uložio u nju.
Ovako je izgledalo njihovo venčanje:
- Ja ti napravio svadbu od 150.000 evra, 10 pevača po 10-15 hiljada evra... Zoveš mi na svadbu majmuna koji te je oženio - besneo je Bora u Eliti.
Milica šokirala potezom
Obrativši se na svom Instagram nalogu, Milica je rešila da odgovori na ove uvrede.
Mnogi su smatrali da je njeno obraćanje bila jaka poruka i veliki udarac nakon svega izrečenog sa Borine strane.
- Loše o nama misle samo oni koji su gori od nas. Oni koji su bolji od nas, ne mare za nas - napisala je Milica Kemez i ovim potezom stavila tačku na aktuelnu dramu.
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