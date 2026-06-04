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U medijima se pre nekoliko dana pojavila informacija da je Duško Tošić navodno doneo odluku da svojim naslednicama Atini i Niki obezbedi vredne nekretnine na jednoj od najtraženijih lokacija u Beogradu. Reč je o luksuznom stambenom kompleksu koji se gradi između Slavije i parka Manjež, a čija se vrednost meri stotinama hiljada evra po stanu.

Ipak, kako saznajemo, Duško je ove luksuzne stanove poklonio ćerkama na zahtev bivše supruge Jelene Karleuše. Ovaj potez bio je jasno definisan njihovim sporazumom o razvodu.

Foto: Damir Dervisagic/Kurir, Maxim Studio/shutterstock

Dakle, kupovina stanova nije bila spontana odluka, već deo dogovora koji je postignut tokom razvoda. Kako je Kurir pisao još 2020. godine, Duško je jedan od stanova platio 300.000 evra dok je još bio u braku s Karleušom. Kako je pop zvezda bila upoznata s tom činjenicom, ona je insistirala da se nekretnine prepišu na njihove ćerke.

Podsetimo, prema dogovoru koji su bivši supružnici postigli prilikom sporazumnog razvoda braka, Duško je dužan da mesečno uplaćuje 2.000 evra alimentacije i jednom godišnje uplati 10.000 evra za letovanje dece.

1/5 Vidi galeriju Duško Tošić Foto: Privatna Arhiva, Antonio Ahel/ATAImages

Kurir.rs

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