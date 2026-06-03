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Da je danas živa, Merilin Monro bi ovih dana proslavila 100. rođendan. Decenijama nakon što je osvojila svet svojim talentom, harizmom i prepoznatljivim stilom, holivudska ikona ostala je nepresušna inspiracija mnogim umetnicima. Da li je upravo ona bila inspiracija i Ildi Šaulić za novi spot, nije poznato, ali jedno je sigurno – publika je nakon premijere novog videa pevačicu gotovo jednoglasno uporedila sa legendarnom filmskom divom.

Ilda Šaulić, koja je nedavno na konferenciji za medije najavila veliki koncert zakazan za 26. novembar u Sava centru, održala je obećanje dato publici i nastavila da radi na novim muzičkim projektima. Prvi rezultat tog rada stigao je danas, kada je na njenom Jutjub kanalu premijerno predstavljena nova pesma „Ljubav sigurna“.

1/3 Vidi galeriju Ilda Šaulić Foto: Miloš Nadaždin

Još prilikom najave koncerta Ilda je istakla da će do susreta sa publikom predstaviti i nove numere, a „Ljubav sigurna“ već na prvo slušanje osvaja snažnom emocijom i moćnom porukom, po čemu je pevačica prepoznatljiva tokom svoje dugogodišnje karijere.

Tekst i muziku za pesmu potpisuje Mensura Barjaktarević, dok je za aranžman bio zadužen Ildin dugogodišnji saradnik Endži Mavrić.

Posebnu pažnju pevačica je posvetila ekranizaciji pesme. Upravo je spot od prvog trenutka privukao veliki broj komentara, a mnogi su primetili da Ilda u pojedinim kadrovima neodoljivo podseća na Merilin Monro, čiji su glamur, elegancija i prepoznatljiva pojava ostavili neizbrisiv trag u istoriji umetnosti i filma.

Kroz objektiv Miloša Nadaždina na upečatljiv način preneti su Ildina ženstvenost, lepota i emocija koju nosi kroz pesmu. Svaki kadar pažljivo je osmišljen kako bi dočarao atmosferu numere i dodatno naglasio njenu interpretaciju.

Poznata po istančanom ukusu i besprekornom stilu, Ilda je i ovog puta sama birala stajlinge za spot, potvrđujući zašto važi za jednu od najnegovanijih i najstilizovanijih dama domaće estrade. Za šminku je, kao i mnogo puta do sada, bio zadužen njen kum Dušan Lazić Laza, koji je dodatno istakao njenu prirodnu lepotu.