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Hrvatski pevač, koji je već imao izjave upućene protiv Srba, Toni Cetinski, ponovo je imao neprikladne komentare, i to osvrnuvši se na koncert koji je otkazao početkom marta ove godine u Spansu u Novomm Sadu, samo nekoliko sati pred održavanje.

Samo nekoliko sati pre početka planiranog koncerta zakazanog u srpskoj Atini, Cetinski je doneo odluku da odloži nastup pod obrazloženjem da "ta dvorana budi loše uspomene iz rata 90ih".

1/5 Vidi galeriju Toni Cetinski nepoželjan u Srbiji Foto: Kurir.rs/Shutterstock, Antonio Ahel/ATAImages, Dragan Petrović

Pevač je sada, tokom gostovanja u jednom podkastu progovorio na ovu temu, pa izabrao da krivi medije, ali i vređa Srbe svojim komentarima, pa čak i pojedine Hrvate.

- Jaoj, da! Još uvek ima normalnih ljudi s jedne i druge strane koji ne razmišljaju preterano o tome šta ko piše i tabloide ko uzima za ozbiljno, samo budala to može ozbiljno da razume - rekao je on.

Iako je pevač probao da se opravda i izađe iz negativnog narativa, nije mu krenulo za rukom, pa je tako optužio i medije iz svoje zemlje, objasnivši da je "hajka na njega" počela baš u Hrvatskoj.

- Kad neko pametan čovek, razuman hajmo reći ne mora da bude pametan, pričita izjavu zbog čega smo otkazali koncert i uporedi s onim u šta se to sve pretvorilo, shvati da je to bio jedna politički spin.Nigde ja nisam ni mrzitelj, jer bih bio jako licimeran, nigde ja nisam šta sad odjednom ne nastupa, a nastupao je tamo četiri, pet puta. Zato što sam jednostavno čuo svedočanstva ljudi koji su to nešto prošli, nijednom nisam izgovorio reč "logor", iako mi je to stavljeno u usta od strane naših medija, to je odave krenulo što je najgore, a tamo je to dočekano sa ovacijama.

1/7 Vidi galeriju Toni Cetinski Foto: Damir Dervišagić, Damir Darvišagić

- To se pretvorilo u jedan žrvanj politički, gde se išlo sa rečenicom: "Da li ste čuli da je Toni to izjavio", u toj mojoj izjavi niste mogli da pročitate mržnju prema Srbima, a onda čitam o nekom gradonačelniku koji traži neko izvinjenje, meni je palo na pamet da se izvinim što je moja publika žutilo morala da čita - naveo je Cetinski bahato u podkastu "Inkubator".

"Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih"

- Dragi ljudi, retko kada sam se našao pred odlukom koja mi je ovako teška. Doveden sam u nezavidnu situaciju vezanu za koncert u Novom Sadu na Dan žena. Iskreno, kao i verujem većina izvođača i sportista koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s tim da dvorana Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije - naveo je on, pa dodao:

- Poslednjih dana čuo sam svedočanstva o ljudima: civilima, ženama, deci i braniteljima, koji su u toj dvorani prolazili kroz vrlo teške trenutke. Kao čovek koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo. U mojoj porodici postoji osoba koja je u ratu izgubila muža i oca i upravo zato na ovu situaciju ne mogu da gledam površno. Istovremeno razmišljam i o mladima i publici koji s tim događajima iz prošlosti nemaju nikakve veze, a dolaze na naše koncerte zbog muzike, zajedništva i poruke turneje Samo ljubav", rekao je Cetinski.

1/4 Vidi galeriju Pevač Toni Cetinski će održati tri koncerta u Sava Centru u Beogradu 28, 29. i 30. novembra 2025. godine, a večeras je prvi po redu Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Najpre, Toni je zatražio mišljenje publike, a onda i sam doneo odluku.

- Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U poslednjim danima upoznat sam s brojnim svedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan.

- Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pesmom, otvorena srca pa verujem da će i ovu moju odluku razumeti, a ne osuditi. Ova odluka nije donesena protiv bilo koga, niti iz želje za podelama, nego upravo suprotno iz želje da muzika ostane ono što je uvek bila, prostor susreta, emocije i zajedništva izvan političkog konteksta koji se ovde dogodio. Verujem da će doći vreme i mesto gde ćemo se ponovno okupiti bez tereta prošlosti i pevati zajedno", napisao je Toni Cetinski, a u objavi je još naveo da se oseća "spokojno".

Evo šta je govorio ranije: