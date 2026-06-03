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Verenik pevačice Mine Kostić posetio ju je danas u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević". Ona je tamo dovedena pre nekoliko dana u pratnji policije.

Kasper se nedavno vratio u Beograd iz Amerike, a sada je ponovo došao Mini u posetu.

Vidno utučen, sa naočarima i slušalicama na glavi, Mane Ćuruvija Kasper napustio je kliniku po završetku posete, prenose domaći mediji.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Instagram, Printscreen Instagram, Printscreen

On je navodno bio vidno neraspoložen, a nakon izlaska, ubrrzo se udaljio u nepoznatom pravcu.

Sve vreme na putu do automobila je komuncirao sa nekim putem telefona i probao da izbegne kontakt sa medijima.

"Ne znam šta se dogodilo sa ženom"

Na ovu temu svoje mišljenje je izneo i pevač Era Ojdanić, koji je, inače, i dobar prijatelj pevačice. Naime, on je bio zatečen kada je čuo gde se Mina nalazi.

- Prvi put sada čujem za to, ne znam šta se dogodilo sa ženom! U svakom slučaju, žao mi je Mine. Ona je moja dobra drugarica, kako je od milja zovem, moja "džiguljavka". Ne mogu da verujem šta joj se dogodilo. Vidim da se u poslednjih možda pola godine udala za onog finog gospodina. Bili smo zajedno u nekim emisijama. Sve najbolje, puna energije, puna šale, puna ljubavi i drugarstva. Šta se tu dogodilo da završi u "Lazi Lazareviću"? - rekao je Ojdanić za Informer, a potom otkrio koji utisak ima o Mininom izabraniku Manetu Ćuruviji Kasperu, budući da je bilo prilike da se upoznaju.

"Sjajan momak, prihvatio me..."

Samo reči hvale je imao Era o Kostićkinom partneru, Kasperu.

1/9 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram, Printscreen/Instagram

- Fenomenalan, sjajan momak! Prihvatio je mene kao drugara i to što se ja i Mina zezamo. Baš je skroz kul čovek! Nikada ne bih rekao da postoji neka negativa kod njega, bar koliko smo vremena proveli zajedno. Super čovek, verujte mi - rekao je folker.

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