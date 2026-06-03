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Pevač Nedeljko Bajić Baja (57), vlasnik brojnih hitova poput "Mokra do kože" i "Koktel ljubavi", u strogoj tajnosti se razveo od svoje 19 godina mlađe supruge Ivane.

Iako je na estradi prisutan godinama, Nedeljko Bajić Baja je svoj privatni život uvek vešto čuvao daleko od očiju javnosti.

Njegova sada već bivša supruga, prelepa plavuša Ivana, javnosti je poznata po pojavljivanju u njegovom spotu za pesmu "Mokra do kože". Njihova bračna idila trajala je do 2018. godine, a iz ovog braka pevač ima dvoje dece – sina Marka i ćerku Milicu.

Komšije u šoku: "Nikada mu nismo videli ženu i decu"

1/8 Vidi galeriju nedeljko bajić baja Foto: Printscreen, Printscreen/Pink.rs

Kako su otkrile komšije popularnog folkera, on u svom kraju vodi veoma tajanstven život.

"Baja je fin komšija. Pristojan je, s njim nikada nismo imali problem. Malo je čudan i tajanstven, ali to je njegova stvar. Iako godinama živi ovde, mi smo iz novina saznali da se pre neku godinu razveo. Nikad nismo videli njegovu ženu, a ni decu," izjavila je jedna komšinica za Informer.

Ona je dodala da na toj adresi pevač i njegova porodica sigurno nisu živeli zajedno, te pretpostavlja da ih je pevač sklonio u Beč ili u Bosnu, gde takođe poseduje nekretnine. Komšije takođe navode da Baja redovno trči po kraju i trudi se da vodi zdrav život.

Drugi stanar zgrade potvrdio je ove navode, rekavši da Baju viđa isključivo u društvu momka za kojeg se pretpostavlja da mu je vozač.

"Ovako ne mogu ništa loše da kažem za njega, ne pravi probleme. Kad prođe, kulturno se javi. Ima on i neki restorančić blizu, tamo s društvom provodi najviše vremena," otkrio je komšija.

Razvod bez skandala i teških reči

1/7 Vidi galeriju Nedeljko Bajić Baja Foto: printscreen YT, Printscreen, Pritnscreen

Za razliku od mnogih estradnih raskida, Ivana i Baja su se razišli mirnim putem, bez svađe i teških reči. Pevač nikada nije želeo da svoju intimu izlaže javnosti, što je njegova bivša supruga bez pogovora prihvatila.

"Verujem da ni jedno ni drugo nikada neće govoriti o razlozima razvoda, prvenstveno zato što žele da zaštite svoju decu," objasnio je pevačev prijatelj. On je dodao da, iako su sin i ćerka ostali da žive sa majkom, pevač oboje dece podjednako čuva i finansijski brine o tome da njegovi naslednici i bivša supruga žive potpuno lagodno.