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Pevačici Radi Manojlović je svaki dan obeležen nastupima, kako po klubovima, tako i na privatnim proslavama. Osim toga, ona se često rade volje odaziva i humanitarnim događajima.

Rada se sada našla u jednom restoranu u Beogradu gde je prisustvovala kako bi otpevala nekoliko pesama. Cilj je bio prikupljanje novca.

1/4 Vidi galeriju Rada Manojlović u Amidži šou Foto: Pink Printscreen

- Moram da priznam da je naš posao jako zamoran i težak jer radimo noću, ali se uvek trudim da prihvatim šta mogu i nekada to prevazilazi moje zdravstvene mogućnosti, a toliko ima poziva da bismo mogli više koncerata dnevno da uradimo humanitarnih širom Srbije – rekla je Rada na samom početku za “Blic“.

Prošla slično kao Đani

Radin kolega, pevač Radiša Trajković Đani nedavno je imao specifičnu situaciju kada ga je na nastupu gost ujeo za stomak. Međutim, Rada je prošla kroz slično, ali uz manje posledice.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: MONDO/Đorđe Milošević

- Mene je žena ujela na nastupu i to je situacija gde ne možeš da veruješ, znaš da je iz strasti, ali opet ne možeš da veruješ da je neko spreman baš toliko. Onda razmišljaš da li nekog i ti da ujedeš ili opaučiš i to je izgledalo kao malo kuče kada te stegne, pa ne možeš da ga otkačiš. Možda je trebalo da primim tetanus, ali nisam, možda sam bila pod nekim dejstvom od pre – priča Rada.

O teorijama zavera

Za pomenuti medij, pevačica se nadovezala na svoje teorije zavere koje su privukle veliku pažnju javnosti nakon što ih je iznela uživo u emisiji "Amidži šou".

- Imam nešto što mnogi ljudi nemaju, a to je vreme, a danas je vreme luksuz. Ko ima vremena i zarađuje iznad prosečnog za naše uslove i ima vremena da razmišlja, on se pita zašto neke stvari funkcionišu kako funkcionišu. Velika većina naroda je zarobljena da radi po dvanaest sati ili više poslova da bi skrpili kraj sa krajem i oni nemaju vremena da razmišljaju zašto je to tako i eto odakle meni takva zanimacija. Smatram da je nepošteno i da nije humano prema ljudima da budemo robovi – iskrena je bila Rada.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Dok se ona bavi teorijama, njen partner je zadužen za automobil, ali pevačica ima i određenu teoriju o automehaničarima.

- Nikada nisam bila vredna po tom pitanju i to je moja velika mana, ja vozim bukvalno dok ne treba šlep. Mene su šlepali i na auto putu, umela sam da ostanem i bez goriva. Od kad imam vozača promenio se moj stav prema stvarima i prema održavanju automobila, čak sam i tu imala teoriju vezanu za automehaničare. To ti je kao kod ljudi, ništa ti ne treba dok ne odeš kod doktora, a kad odeš svašta čuješ – kroz smeh priča ona.

"Milan Stanković će uskoro progovoriti"

- Verujem da planira neki kontakt sa medijima, ako ne povratak. Ne znam kako razmišlja, ali znam da je rekao da će on govoriti kada dođe vreme. Svake godine mislim sad će, pa ja da sam se zakopala u zemlju, izašla bih kao krtica. Velika je ljubav naroda prema nama i kao prema pojedincima i kao paru, koji nije emotivni par, ali narod ne može da nas razdvoji i da shvate da se naš emotivni put razišao - iskrena je.

Ovako su nekad izgledali zajedno:

1/6 Vidi galeriju Milan Stanković i Rada Mnojlović Foto: Damir Dervišagić, Kurir TV, Kurir

O plastičnim operacijama

- Kad nešto spadne planiram, ali ništa još ne spada, a i nema šta. Kad bude koža lica klonula onda ću da uradim nešto kao Kris Džener, odsečem sve da se to sve podigne. Životna želja mi je da što duže budem lepa i mlada, a ne po cenu da budem veštačka, već da se to sve upegla – zaključila je ona za pomenuti medij.

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