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Danas pevač Uroš Živković pravi veliku proslavu zbog rođenja svog sina Lazara, a tom prilikom, otrkio je kako se snalazi u ulozi oca.

- Pomažem oko svega, menjanje pelena i svega. Prvih par meseci mi je trebalo da se naviknem, trudim se da učestvujem u svemu, sada sam se već navikao. On me je naučio da ništa nije važno u životu sem naše porodice i njegovog zdravlja. Bože zdravlja, planiramo proširenje porodice - iskreno je priznao pevač.

1/9 Vidi galeriju Uroš Živković na proslavi prvog rođendana svog sina Foto: Nemanja Nikolić

Takođe, objasnio je zašto sina ne eksponira javno.

- Želim da mu sačuvam i detinjstvo i privatnost, ako on bude želeo da se bavi javnim poslom podržaću ga, ali do tada ne. On je muzikalan jako, to pokazuje od malih nogu, pa videćemo - objasnio je.

Dekoracija na proslavi

On je za ovu priliku izabrao jedan restoran u prestonici, a dekoracija je izgledala bajkovitno. Na samom ulazu u restoran, gosti su morali da prođu ispod balona plave i krem boje, a tema dekoracije delovala je morski.

1/4 Vidi galeriju Dekoracija na proslavi prvog rođendana Uroša Živkovića Foto: Nemanja Nikolić

Naime, pored balona, stajala je daska za surfovanje na kojoj je pisalo "Lazar". Kako je mališan pre godinu dana svojim dolaskom na svet usrećio roditelje tik pred leto, ove surferske daske su prilično dobra simbolika.

Evo kako je to izgledalo:

01:34 Uroš Živković, mali slavljenik i supruga stigli na slavlje Izvor: Kurir

Hodnik koji vodi ka restoranu krasile su slike Uroševog sina, dok je sama unutrašnjost bila ulepšana plavim velikim cvetovima. Kako bi sve bilo u tonu, Uroš se odlučio i za plave čaše koje su bile poslužene gostima na stolu.

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