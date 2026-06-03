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Pevačica Dragica Zlatić prisustvovala je danas proslavi koju je njen kolega Uroš Živković organizovao povodom rođendana svog sina Lazara. Tom prilikom razgovarala je sa predstavnicima medija o privatnom životu, ljubavi, ali i sudskom sporu sa koleginicom.

Dragica je otkrila da sama kreira i šije deo svoje garderobe, ističući da joj cena odevnog komada nije presudna.

1/7 Vidi galeriju Pevačica Dragica Zlatić došla je danas na veselje kolege Uroša Živkovića Foto: Nemanja Nikolić

- Ja dosta stvari šijem, dizajniram sama odeću za sebe. Imam i Kineza i firmiranih stvari. Nije bitno koliko nešto košta, već kako se uklopi. Aleksandri Mladenović bih dizajnirala nešto, recimo. Nada Topčagić hoće nešto da joj napravim! Ceo ovaj mesec je haotičan, neka, samo nek je na radost! Ja radim samo da nosim koverte... (smeh) Da se ne foliramo, ostane nama dosta toga - rekla je Dragica.

"Drugarice su mi rekle da mi je neko nešto navračao"

Govoreći o privatnom životu, pevačica je priznala da priželjkuje brak, ali da joj ljubav za sada ne ide onako kako bi volela.

Imam jednu sobu za garderobu, ima 3.000 komada stvari sigurno, a pritom ja stalno poklanjam stvari! Ja bih da se udam. U današnje vreme to malo teže ide. Ispašću paćenica sad, stalno pričam da bih se udala. Niko mi ne prilazi. Drugarice su mi rekle da mi je neko nešto navračao, ali ja verujem u boga, ako je suđeno, suđeno je, ostaću sama sa mačkom ako nije suđeno, kao Lepa Lukić - istakla je potom.

1/5 Vidi galeriju Dragica Zlatić Foto: Marko Karović

Dragica Zlatić o sudskom sporu

Dragica se osvrnula i na sudski postupak koji vodi sa koleginicom Bilja Marković, te navela da joj cela situacija teško pada.

09:18 Dragica Zlatić o drami sa koleginicom Izvor: Kurir

Da li bih Bilji Marković nešto sašila? Taman bih, imamo u junu sad suđenje, taman! Može neko odelce, što da ne... Totalno je ispala zbrka bez zbrke, iz gluposti smo došli do toga da se sudimo. Prvi put sam u životu na sudu, ne prija mi to toliko. Upleteni su njeni roditelji, kao da sam ih ja spominjala, to nikad ne bih uradila. Da li ću izgubiti tužbu iskreno ne znam. Šta god sudija odluči, neka uradi. Sve je to bilo prenapumpano. Tužila me je za 10.000 evra, ja mislim, ne znam čime sam je toliko uvredila, osećam se kao kriminalac, sramota me pred sudijom, sudi kriminalne radnje, pa dođemo mi i bude: "Ona je rekla da sam ćurka", pa sa druge strane: "Nisam rekla da je ćurka", stvarno. Osećam se kao u vrtiću - navela je Dragica.

Na kraju, pevačica je priznala da bi zbog prave ljubavi bila spremna da napravi veliku životnu promenu, pa čak i da se odrekne karijere i preseli na selo.

Odrekla bih se karijere zarad ljubavi, života na selu, vrlo verovatno... Morala bih nekako drugačije na tom selu da zarađujem, samo da imam neki svoj dinar. Da muzem krave, prodajem mleko, što da ne... - zaključila je pevačica.