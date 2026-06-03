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Pevač Uroš Živković danas slavi jedan od najlepših dana u svom životu – njegov naslednik Lazar napunio je godinu dana. Tim povodom, ponosni tata organizovao je glamuroznu proslavu u jednom prestoničkom restoranu, gde su se okupili porodica, prijatelji i brojne poznate ličnosti.

Uroš je među prvima stigao na mesto proslave, besprekorno stilizovan u elegantno plavo odelo. Vidno raspoložen i nasmejan, dočekivao je goste koji su pristizali kako bi zajedno sa njim obeležili veliki dan za porodicu Živković.

Evo ko je sve došao na Uroševo slavlje

1/8 Vidi galeriju Uroš Živković, pevač, organizovao je danas veliku proslavu povodom prvog rođendana sina Lazara. Foto: Nemanja Nikolić

Iako slavlje još nije zvanično počelo, atmosfera je već bila ispunjena radošću, osmesima i uzbuđenjem, dok su se zvanice okupljale jedna za drugom. Među gostima našla su se brojna poznata imena sa estradne i javne scene, poput Aleksandra Prijović, koja je privukla veliku pažnju svojim elegantnim izdanjem. Muzička zvezda pojavila se u kratkoj crnoj haljini, a stajling je upotpunila čuvenom Birkin torbom. Dobro raspoložena i nasmejana, po dolasku je prisutnima slala poljupce i srdačno pozdravljala okupljene.

1/20 Vidi galeriju Uroš Živković, pevač, organizovao je danas veliku proslavu povodom prvog rođendana sina Lazara Foto: Nemanja Nikolić

Na slavlju su se pojavili i Ilda Šaulić, Luka Dačić, Dragica Zlatić, Andreana Čekić, Katarina Grujić i Ljuba Perućica, dok se očekuje dolazak još mnogih prijatelja, kolega i javnih ličnosti.

Tamara Milutinović na slavlje je stigla u pratnji roditelja i ćerke, a među zvanicama našao se i muzičar Saško Nikolić, sa kojim je pevačica u prošlosti bila u emotivnoj vezi, pa njihov dolazak na isto slavlje nije prošao nezapaženo.

Uroš progovorio o drugom detetu

- Bože zdravlja, potrudićemo se da radimo na proširenju porodice. Samo da budemo zdravi, uz Božju pomoć. Nek bude samo zdravo, mama bi htela devojčicu, ali sve je do Boga - kaže.

- Ne bih ga sputavao ako bi želeo da bude pevač. Sigurno ću ga podržati šta god da izabere da radi u životu, samo nek je pošten posao. Biće gurman sigurno, ne znam da li će biti kuvar, ali voli da krka od malena - objasnio je Živković.

1/9 Vidi galeriju Uroš Živković na proslavi prvog rođendana svog sina Foto: Nemanja Nikolić

- Supruga, roditelji i svi prijatelji van javnog sveta ne treba da se eksponiraju, ako on bude želeo da bude deo javne scene, neka se slika. Za sad, hoću da mu sačuvam detinjstvo i privatnost. Ja znam kako je to kad nemaš privatnost, a sloboda je najbitnija u životu - objasnio je Uroš zašto svoje najbliže drži van kamera.