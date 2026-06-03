ESTRADNI KREM NA OKUPU! Uroš Živković slavi sinovljev prvi rođendan: Prija ukrala svu pažnju, nosi skupu Birkinku! Tu su i ove zvezde
Pevač Uroš Živković danas slavi jedan od najlepših dana u svom životu – njegov naslednik Lazar napunio je godinu dana. Tim povodom, ponosni tata organizovao je glamuroznu proslavu u jednom prestoničkom restoranu, gde su se okupili porodica, prijatelji i brojne poznate ličnosti.
Uroš je među prvima stigao na mesto proslave, besprekorno stilizovan u elegantno plavo odelo. Vidno raspoložen i nasmejan, dočekivao je goste koji su pristizali kako bi zajedno sa njim obeležili veliki dan za porodicu Živković.
Evo ko je sve došao na Uroševo slavlje
Iako slavlje još nije zvanično počelo, atmosfera je već bila ispunjena radošću, osmesima i uzbuđenjem, dok su se zvanice okupljale jedna za drugom. Među gostima našla su se brojna poznata imena sa estradne i javne scene, poput Aleksandra Prijović, koja je privukla veliku pažnju svojim elegantnim izdanjem. Muzička zvezda pojavila se u kratkoj crnoj haljini, a stajling je upotpunila čuvenom Birkin torbom. Dobro raspoložena i nasmejana, po dolasku je prisutnima slala poljupce i srdačno pozdravljala okupljene.
Na slavlju su se pojavili i Ilda Šaulić, Luka Dačić, Dragica Zlatić, Andreana Čekić, Katarina Grujić i Ljuba Perućica, dok se očekuje dolazak još mnogih prijatelja, kolega i javnih ličnosti.
Tamara Milutinović na slavlje je stigla u pratnji roditelja i ćerke, a među zvanicama našao se i muzičar Saško Nikolić, sa kojim je pevačica u prošlosti bila u emotivnoj vezi, pa njihov dolazak na isto slavlje nije prošao nezapaženo.
Uroš progovorio o drugom detetu
- Bože zdravlja, potrudićemo se da radimo na proširenju porodice. Samo da budemo zdravi, uz Božju pomoć. Nek bude samo zdravo, mama bi htela devojčicu, ali sve je do Boga - kaže.
- Ne bih ga sputavao ako bi želeo da bude pevač. Sigurno ću ga podržati šta god da izabere da radi u životu, samo nek je pošten posao. Biće gurman sigurno, ne znam da li će biti kuvar, ali voli da krka od malena - objasnio je Živković.
- Supruga, roditelji i svi prijatelji van javnog sveta ne treba da se eksponiraju, ako on bude želeo da bude deo javne scene, neka se slika. Za sad, hoću da mu sačuvam detinjstvo i privatnost. Ja znam kako je to kad nemaš privatnost, a sloboda je najbitnija u životu - objasnio je Uroš zašto svoje najbliže drži van kamera.