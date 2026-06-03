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Tamara o Gačiću: "To su završeni odnosi"

Tamara je dala izjavu okupljenim medijima, a među brojnim temama dotakla se i pevača Marka Gačića, za kog se nedavno saznalo da čeka dete sa novom devojkom.

Kako ističe, pevačica nije znala da Gačići trenutno slave na drugoj adresi, ali je otkrila da će se Goga kasnije pridružiti i na Uroševom slavlju.

- Sad je slavlje kod Gačića? Jao, nisam ni znala! Nisam pozvana (smeh), ali znam da će Goga doći ovde - rekla je Tamara, pa otkrila da li je čestitala Marku na prinovi.

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- Marko ne sme da dođe ovde.Nisam mu čestitala. To su završeni odnosi između nas, nemam šta da dodam - rekla je Tamara Milutinović, pa se osvrnula i na odnos sa koleginicom Teodorom Džehverović, koji je u prošlosti i te kako bio turbulentan.

- Teodora i ja smo se pomirile. Što se tiče okupljanje Đavolica, zašto da ne? Ja sam uvek raspložena za tako nešto - istakla je ona i priznala da li bi snimila duet sa Teodorom.

O Mini Kostić

-Apsolutno da, oberučke bih to prihvatila ako bi bila dobra pesma - kazala je Tamara, pa se osvrnula na situaciju koleginice Mine Kostić, koja je završila u ustanovi Laza Lazarević.

- Ne bih detaljisala. U zdravstvene probleme ne treba ulaziti. Ne znam šta je posredi. Nadam se njenom brzom ozdravljenju, to je ono što je najbitnije. Ko zna da li je ljubav učinila svoje, razdvojenost od Kaspera, verenika, svašta tu nešto može da bude, da postoji. Želim joj da brzo ozdravi. Svi vide nas ovako pred kamerama, a šta se dešava iza toga, mnogo stresa... Sami smo birali ovaj posao - istakla je ona.

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Tamara je otkrila kako se ona bori sa stresom.

- Ne znam, nikako! (smeh) Živim od danas do sutra, živim za danas. Kako bude biće. Putovanje mi uvek promeni energiju, bude mi lakše - rekla je Tamara Milutinović, pa istakla da bi volela uskoro da dobije drugo dete, dečaka.