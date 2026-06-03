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Pevačica Goga Babić, nekada Gačić, prokomentarisala je otkrivanje pola bebe supruga Marka Gačića.

Naime, Marko je prevario Gogu i sa novom partnerkom očekuje sina, a pevačica je otkrila da su njihova deca prisustvovala događaju na kojem je otkriven pol bebe.

- Sin danas nije došao, kod tate je. Juče su bili na dešavanju kada se otkrivao pol bebe. Deci to ne branim, kao što sam već rekla. Ćerka je danas sa mnom, a sin je poželeo da ostane sa tatom. Da li će se njih dvojica pojaviti u nekom trenutku, zaista ne znam - istakla je ona.

1/8 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram, Kurir

Na pitanje da li Marko ima komunikaciju sa roditeljima i porodicom, Goga je bila kratka:

- Nemojte mene ništa da pitate. Marko je za sebe, ja sam za sebe. Ja sam deo porodice... - rekla je za Telegraf, pa se složila sa konstatacijom novinara da bi trebalo da se pojavi na slavlju.

- Rođena sestra mu se porodila. Slažem se da bi trebalo da bude ovde, ali ne bih to da komentarišem - dodala je Goga.

"Stigla nam je Julija"

Pevačica je danas uz porodicu Gačić u važnom trenutku i ne krije radost zbog prinove.

- Danas slavimo, povod je prelep! Moja Nina, moje prvo dete, tako da kažem, pošto sam se udala za Marka dok je ona još bila sedmi razred. Ona je zaista deo mene i zna da sam uvek tu za nju i sve njih, naravno. Rodila se još jedna beba, stigla nam je Julija - rekla je ponosno Goga, pa otkrila da li je u kontaktu sa Ninom:

- Videle smo se i čule, ceo dan smo na vezi. Ima tamo ko da joj se nađe i pomogne ako zatreba, dobro je. Porođaj je prošao odlično, ona je hrabra iako je mlada. Hrabra mama.

Otac Marka Gačića iskreno o sinu

1/7 Vidi galeriju U javnosti kruže glasine da je Saška trudna, ali Marko još nije potvrdio ni demantovao te navode. Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

- Nismo se čuli, video sam preko medija. U svakom slučaju, nek su deca živa i zdrava i neka se rađaju, samo da ih je što više. To je naše najveće blago i najveća sreća - rekao je Gačić, a na pitanje da li će Marko danas biti sa porodicom, za "Telegraf" je rekao:

- Da li se čuo sa zetom ne znam. Zet ima više informacija, pitajte njega.