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Pobednik pete sezone rijaliti programa “Zadruga“ Dejan Dragojević nedavno je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podelio najsrećnije vesti, da će njegova dugogodišnja partnerka Jovana i on postati roditelji.

Dejan Dragojević i Jovana su dugo maštali o svemu lepom kroz šta trenutno prolaze, a bivši rijaliti učesnik i influenser na najlepše vesti nije ostao imun, te pored osmeha, od lavine emocija pustio je i po koju suzu.

Nakon srećnih vesti, Dejan je progovorio o svemu lepom što ih čeka, ali i o teškom periodu i periodu borbe koji su prošli, ali se i kao pobednik “Zadruge“, dotakao aktuelne sezone “Elite“ i učesnika Bele kuće.

- Prikazao sam lepe vesti i drago mi je što je bilo pozitivna reakcija, naravno lepa je stvar, ali sam očekivao da će biti ljudi koji će negativno prokomentarisati, ali brojka je minimalna. Nacija je čekala i ljudi prate moj život od 2016. godine i upoznati su sa svim pričama, a ovo što je došlo je kruna života. Sve sam sebi uspeo da priuštim, a na kraju kad pogledam ni sa čim nisi zadovoljan, a uvek težiš detetu i sada to kad se dogodilo sve je nekako drugačije – sa osmehom priča Dejan, a onda otkrio da je spreman na velike promene.

- Naravno i želim da budem dobar roditelj i da se potrudim maksimalno i da sve posvetim tom detetu. Ljudi uvek nalaze manu, ali voleo bih da pokažem kako ja to radim i da prikažem tu drugu stranu mene koju ljudi nisu imali priliku da vide. Već se sad menja sve odgovoran sam za Jovanu, za bebu i videćemo šta će biti.

1/6 Vidi galeriju Pobednik Zadruge 5, Dejan Dragojević, posle dosta vremena se pojavio u emisiji "Amidži šou" Foto: Pink

Na slavlju povodom prvog rođendana sina njegovog brata Davida, nije se pojavila Dejanova izabranica Jovana, te ističe da ona uživa trenutno u svakom trenutku kroz koji prolazi.

- Ona je najbolja trudnica ikada i sama je rekla ako je ovo trudnoća, volela bi da je trudna svake godine. Nema mučnine, nema promene, samo joj raste stomak. Ne izmišlja ništa i najnormalnije se ponaša, a možda je sve to podsvesno i zato što smo jako dugo želeli i stvarno jedva čekamo. Ona sve hoće da radi, a ja joj branim i gde mogu da pomognem pomažem maksimalno, a dovoljno je što ona nosi naše dete – iskren je Dejan.

Kroz veru je tražio ono kroz šta prolazi danas.

- Strašan sam emotivac. Mi pustimo crtani, meni liju suze na obične scene iz filma i serije. Kad se dete bude rodilo mislim da ću samo gledati u dete i plakati i toliko žudim da se ostvarim kao roditelj i to je moja želja bila konstanta. Kad god sam se molio, to je bilo zbog toga i da mi se to desi sa ženom koja će biti dobra za to dete i od tog trenutka sve će biti neopisivo. Toliko dugo sam se radovao svemu i sada se sve događa – emotivno priča Dragojević, a onda se osvrnuo i na period borbe.

- Ne bih da pričam mnogo dok se sve ne dogodi, jer mi smo se puno puta razočarali. Padali smo psihički mnogo puta, izbegavali da radimo test, a sada kada mi je pokazala bio sam u neverici. Čudno je kad se za nešto boriš i to se dogodi i od četiri godine koliko smo zajedno, tri godine smo se borili. Jovana je radila špage, ruke u lavor, prebacivala noge i stvarno smo sve radili i jednom prilikom ću pričati o celoj proceduri. Kad dođe ciklus ti se samo razočaraš i sve što su nam rekli i što smo mogli pokušali smo, bila je borba i dogodilo se.

"Bojim se, ali biću dobar tata"

Od naboja emocija često ga savladaju nova pitanja i raznorazni strahovi.

- Tremaroš sam ozbiljan i želim da sve bude kako treba, a gledam uvek da sve selektujem, a ne idu sve kockice kako treba. Onda me hvata paranoja, kako će biti tek kad to dete dođe. Mozak mi se rinta, ali mislim da ćemo sve izgurati kako treba i stvarno mi je ona velika podrška. Biće nezgodno, bojim se i voleo bih da sve bude kako treba. Frka mi je od svega i moram da se naviknem, ali biću dobar tata – kroz osmeh priča on.

O novoj nekretnini

Dejan je otkrio da Jovana i on trenutno uživaju u sređivanju kuće koju su kupili, a zbog nove nekretnine susreo se sa nizom negativnih komentara.

1/11 Vidi galeriju Dejan Dragojević sređuje novu kuću Foto: Printscreen

- Posvetio sam se Jutjub kanalu i tu ćemo deliti stvarno dosta detalja o našem životu. Nedavno sam podelio i kuću, ali su me onda sačekali komentari poput “kakva ti je to kuća“, da sam kupio stan i onda bi bili negativni komentari. Konstantno mi ljudi traže zamerku, a ja živim najnormalniji život prosečnog momka koji zarađuje. Nisam milijarder, vozim auto 2016. godište, rezervoar mi je na pola, nekad čak ostanem i bez goriva i to sam ja, a drugo je šta su određeni navikli da vide na Instragramu, a ja hoću ljudima da pokažem da je bogati život maska. Mene vređaju jer pokušavam nešto da napravim, ali neka me vređaju, a ja ću da pravim našu malu bajku od nule. Uskoro prelazimo u drugu kuću, sobu završavamo i kuhinju, a dok beba ne dođe uspećemo sve da sredimo i bitno je da je nama lepo, a dosta njih radi da drugima bude lepo – iskreno priča influenser i bivši rijaliti učesnik.

Kurir.rs/Blic