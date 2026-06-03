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Malo ko zna da reper Igor Panić Nući (30) godinama posluje preko firme "Tsunami" koja prema podacima iz APR-a ostvaruje odličan profit. Tokom 2025. firma je ostvarila prihode od 57 i po miliona dinara, a rashodovala oko 18 i po miliona.

Nakon oporezivanja i ostalih dažbina, Nućijeva firma je ostvarila čist neto dobitak od skoro 35 miliona dinara, odnosno približno 300.000 evra.

On je 2024. godine imao znatno manju zaradu jer je prihodovao 43 i po miliona dinara, a rashodovao oko 30 miliona. Nakon oporezivanja ostao mu je čist neto dobitak od oko 12 miliona dinara, odnosno nešto više od 100.000 evra, prenosi Blic.

1/5 Vidi galeriju Nući Foto: Kurir Televizija, Print Screen, Kurir

Pokrenuo biznis sa brzom hranom

Inače, muzičar se 2024. godine upustio u preduzetničke vode i započeo biznis brze hrane.

Iako je u startu firma ostvarivala velike profite, Nućijev kiosk brze hrane je u jednom trenutku imao velike prihode, ali i velike rashode zbog čega je reper upao u minus od skoro 62.000 evra.

"Iza mene stoje žena, porodica i prijatelji"

Podsetimo, Nući je nedavno u intervjuu govorio o porodici.

1/6 Vidi galeriju Nući Foto: Nevena Reljić, Kurir, ATA images

- Da nema ljubavi ne bi mogao sve ovo da radim. Imam vremena za ljubav. Imam vremena za sve. Sve mi je u životu stabilno. Jedva čekam da ovaj album izađe. Nisam izgubio žar ni za ljubav ni za posao. Sve je dobro da se ne ureknem- rekao je on.

Na pitanje da li iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešan žena, Nući kaže:

-Stoji žena i porodica i prijatelji.

A o svadbi kaže:

-Ne znam. Svadbu još ne najavljujemo- kaže on kroz osmeh.