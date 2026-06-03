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Porodica Gačić večeras slavi dolazak novog člana. Ćerka Mikice Gačića i sestra Marka Gačića, Nina Ćirković, danas se porodila i na svet donela devojčicu Juliju.

Dok Mikica, bivša snajka Goga i ostali članovi porodice ovaj lep trenutak obeležavaju zajedno u jednom beogradskom lokalu, Marko Gačić nije bio sa njima. Mnogi su se pitali gde se nalazi, a ubrzo se na društvenim mrežama pojavio snimak koji otkriva da je otišao van grada.

1/5 Vidi galeriju Porodica Gačić večeras slavi dolazak novog člana porodice. Mikicina ćerka, a Markova sestra, Nina Ćirković, danas se porodila i na svet donela devojčicu Juliju. Foto: Printscreen, Printscrean

Marko trenutno boravi na jednom salašu, udaljenom oko 60 kilometara od Beograda, gde se provodi u opuštenoj atmosferi. Sa njim su njegov naslednik i trudna devojka, a kako se može videti, okružen je muzičarima koji mu sviraju „na uvce“, dok on ne krije dobro raspoloženje.

Deca su bila na otkrivanju pola"

1/9 Vidi galeriju Marko i Goga Gačić Foto: printscreen YT, Printscreen/Instagram

Podsetimo, Goga Babić je otkrila da su njihova deca bila na proslavi povodom otkrivanju pola bebe.

- Sinčić danas nije došao, on je kod tate. Juče su bili na tom dešavanju kada se otkrivao pol bebe. Ja deci ne branim, kao što sam već rekla. Ćerka je danas sa mnom, a sin je poželeo da ostane sa tatom. Da li će se njih dvojica pojaviti u nekom momentu, stvarno ne znam - istakla je ona.