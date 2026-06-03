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Sinan Sakić ostavio je neizbrisiv trag u narodnoj muzici, dok i danas veliku pažnju javnosti privlače detalji njegovog burnog privatnog života.

Pevač je bio u dva braka, iz kojih je dobio četvoro dece, a njegova prva supruga za medije se oglasila tek nakon njegove smrti.

Sinan Sakić se prvi put oženio sa 18 godina, kada je završio vojni rok. Sa prvom suprugom Velidom dobio je dvojicu sinova - Rašida i Medu, dok je sa Sabinom dobio Đulkicu i Alena.

- Taj brak je trajao četiri godine. Tu sam ja pogrešio, oženio sam devojku iz bogate kuće, a ja sam bio siromašan i radio sam u kafani kao crnac da bi doneo u kuću novac. Njena dva brata su me obožavala, ali njena majka nije mogla da me smisli. Imali su električnu kovačnicu, radili su za mnoge kompanije i stvarno su dobro zarađivali, a ja nisam imao ništa. Mi smo živeli kao podstanari, nije dolazilo u obzir da se udam. Kad god bi se nešto desli, bilo bi: "Doviđenja", i ja sam jednom presekao - pričao je svojevremeno pevač o prvom braku.

O burnom razlazu Velida je za medije govorila tek nakon njegove smrt.

1/6 Vidi galeriju Sinan Sakić Foto: Printscreen YouTube, Antonio Ahel/ATAImages, Dragan Udovičić

- Sinan i ja smo se rastali zbog nje, Sabine. On se viđao sa njom dve godine dok smo bili u braku, nas dve smo bile trudne u isto vreme, ja sam nosila Medu, a ona Đulkicu. To je bila javna tajna u Loznici. On je pomalo pevao i svirao bubnjeve dok smo bili u braku, snimio je tri singlice, a tek kasnije je počeo ozbiljnije da snima – pričala je ona svojevremeno za Alo i dodala da se posle razvoda vratila u Bosnu s novorođenim sinom Medom, dok je stariji Rašid ostao sa ocem i maćehom.

- Rašid jeste Sinanovo prvo dete, njega je mnogo voleo. Želim da se zna da je Sabina bila ta koja je moju decu odbacivala, samo je svoju decu gledala. To traje 37 godina, otkad sam se ja razvela od Sinana. Rašid je imao tri godine kada smo se rastali, a Medo je imao deset meseci. Sudski su obojica pripala meni, ali je Sinanov otac mnogo voleo Rašida, tražio je da dete ostane s njima i ja sam na kraju popustila.

"Dve godine smo se zabavljali, a nismo imali odnose"

Sinan je o ljubavi sa Sabinom ovako govorio:

1/14 Vidi galeriju Sabina Sakić Foto: Kurir/T.I., Damir Dervišagić, Printskrin Facebook

- Ona je bila kao anđeo. Tada nisam bio popularan, pevao sam u kafani. Jedno veče je došla, i odmah sam je primetio. Ona nije volela nešto narodnjake, više je slušala Bijelo Dugme, Čolu. Odmah sam prišao da se upoznamo. Potom sam je sreo na ulici, bila je sva skockana, u nekom krem mantilu. Ja sam bio u kolima, svirao sam joj i svirao, ona nije htela da se pomeri. I dodam po gasu i svu je isprskam. Videla me je u jednom lokalnom kafiću, gde smo obično sedeli, i počela da viče na mene zbog toga što sam joj uradio. Kada su joj ljudi skrenuli pažnju da sam Sinan Sakić, rekla je da ni ne zna ko je to i da je baš briga. Rekao sam joj da sam je namerno poprskao, jer je bila puna sebe i nije htela da se skloni, i da ću joj platiti hemijsko čišćenje za mantil. Nastavila je da besni, a ja sam joj ponudio da se pomirimo i pozvao sam je da dođe u kafanu na moj nastup. Tako se ona zaljubila u mene i ja u nju.

- Dve godine smo se zabavljali, spavali u istom krevetu, a nismo imali intimne odnose. Nisam više mogao da izdržim, ni da čekam. U šali sam joj govorio da propuštam mnogo devojaka dok nju čekam. Voleo sam je i volim je puno, kao i ona mene. Venčali smo se 1981. godine i eto, skoro 35 godina smo u braku - rekao je Sinan u svojoj ispovest u emisiji "Goli život" godinu dana pre smrti.

Duhovni mir i prelazak u budizam

Iako je rođen kao musliman, malo je poznato da je Sakić promenio veru i prešao u budizam. Meditacija mu je donosila opuštanje i smirenje, zbog čega se, zajedno sa nekim članovima svoje porodice, odrekao islama. Svoju duhovnu stranu Sakić je produbio i tokom boravka u Indiji, gde je tražio pomoć za svog sina koji je kao šestogodišnjak zadobio jezive opekotine na licu. Sakić je verovao da je Sai Baba tada pomogao njegovom detetu.