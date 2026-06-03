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Otac Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić, veoma je aktivan na društvenim mrežama, pa tako neretko komentariše sva dešavanja iz "Elite" sa svojim pratiocima.

Mustafa promenio mišljenje o Maji

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Milan Milošević Foto: Printscreen

Iako je do sad imao veoma žestoke komentare o izabranici svog sina, Maji Marinković, Mustafa je izgleda potpuno promenio svoj stav.

On je svojim pratiocima otkrio da je promenio mišljenje o Maji kada je ona, uprkos svim pritiscima, istakla da Asminovim roditeljima ne zamera ništa.

- Mi se zaista pojavljujemo na TikToku, izlete neke glupe izjave, međutim, zahvaljujući tim informacijama stekao sam drugo mišljenje o Maji. Maja Marinković je oduševila mene i Mevlidu sa komentarima - rekao je Mustafa u lajv obraćanju i dodao:

- Za razliku od Stanije i Aneli, kad je Maja čula to što nije istina, ona je rekla da su to roditelji, okej, ne zamera roditeljima bilo šta da su rekli, nego zamera podršci. Na osnovu toga, promenili smo mišljenje o Maji, mi sve što želimo od njih dvoje je da se ponašaju normalno i civilizovano, da se ne psuju, da se vole, i mi ćemo to podržati. Ali kako da podržimo jedan par koji se non-stop svađa i vređa? Oni su se promenili i mi smo se promenili. Ponosan sam na to da se Maja stabilizovala, da se ponaša damski, a svaki čovek u svojoj porodici želi damu, ne želi nasilnika i razbijača - završio je on.

Asmin zapretio majci

1/5 Vidi galeriju Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić našli su se u centru skandala nakon burne noći u Eliti 9, Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Ja sam ćutao Maji osam meseci, nikada je nisam uvredio. Nakupilo mi se svađa. Nikada je nisam ponizio do tada. Mislim da bi svaki muškarac tako odreagovao. Mislim da je aludirala na Filipa. Možda nije na to mislila ali niko ne može da me ubedi da nije. Moja mama kada izađem imaće problem sa mnom. Ne znam kako je moj brat dozvolio da ona ima Tik-Tok i Instagram, imala je neki lažni Instagram zvala se nešto Katarina. Treba da se ugasi sa društvenih mreža. Zamisli da mama od 50 godina drži lajv Tik-Tok, oni nisu normalni, bolesna žena. Ako ne ugasi to bolje da mi ne dolaze - rekao je Asmin.